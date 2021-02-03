«Никто не знал, что за авария»: в Красноярске выясняют причины массового отравления водой

Более 50 человек отравились питьевой водой в одном из районов Красноярска, об этом во вторник, 2 февраля, сообщил Роспотребнадзор. Краевая прокуратура уже начала проверку по данному факту. Проверяется качество воды в других районах города. Отравления такого рода могут происходить только в случае, если водопроводная вода в силу технической ошибки оказалась смешана с канализационными отходами, обращают внимание эксперты. Отравления начались после проведения аварийных работ, в компании, ответственной за водоснабжение, их предварительно объяснили тем, что специалисты управляющих компаний не спустили застоявшуюся воду перед возобновлением подачи. В одной из местных УК «Известиям», в свою очередь, пояснили, что не знали ни о причинах аварии, ни о времени возобновления водоснабжения, а потому не могли принять дополнительных мер . Подробнее о происшествии и о том, кто отвечает за качество подаваемой в дома воды, — в материале.

«Вода с запахом канализации»

Количество людей, предположительно отравившихся питьевой водой в одном из районов Красноярска, превысило 50 человек. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«По состоянию на 02.02.2021 г. среди жителей Октябрьского района г. Красноярска зарегистрировано 53 случая острой кишечной инфекции, из них обратились за медицинской помощью 27 человек, активно выявлены 26 человек. Заболевшие находятся на амбулаторном лечении, связывают заболевание с употреблением воды из водоразборной сети централизованного водоснабжения», — рассказали в ведомстве.

Вода считалась питьевой, незадолго до этого, в конце прошлой недели, ее подача приостанавливалась. Подачу воды поставщик коммунальных услуг, компания «КрасКом», возобновила в эти выходные .

Жалобы жильцов начали поступать вскоре после этого, рассказали «Известиям» в одной из управляющих компаний, отвечающих за этот район, «Эдельвейс-Сервис».

Никто не знал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Первые жалобы стали поступать утром в понедельник. Люди говорили, что вода идет с запахом канализации и грязная. Мы связались с «КрасКомом», и они сразу воду перекрыли. Но и вчера, и сегодня, люди нам звонят, жалуются на плохое самочувствие, спрашивают про пробы и про то, какие вообще меры принимаются, — рассказали «Известиям» в компании.

После первых жалоб, по словам собеседника издания, там связались с компанией «КрасКом», которая является поставщиком коммунальных услуг, сообщили о проблеме и подачу воды приостановили .

Как следует из информации на сайте, компания отвечает за водоснабжение и водообеспечение в Красноярске, в 2005 году в ходе реорганизации в ее состав вошел городской «Водоканал». Ее возглавляет бывший вице-мэр города Олег Гончеров.

В краевой прокуратуре ранее заявили, что проведут проверку по фактам отравлений.

В администрации города «Известиям» сообщили, что обеспокоены произошедшим, однако проведение экспертиз и оценка их результатов не относится к полномочиям администрации, и посоветовали обратиться в региональный Роспотребнадзор, а также непосредственно к компании «КрасКом».

Фото: соцсети «Краском»

В «Краскоме» уточнили, что сейчас известно о фактах отравления в нескольких домах, расположенных на улицах Киренского, 2-я Огородная, Дачная и улица Борисова в Октябрьском районе города. О дополнительных случаях отравлений там просят сообщать в диспетчерскую, которая работает в круглосуточном режиме. Жителям этих домов пока рекомендовано использовать холодную воду только в технических целях, предварительно ее прокипятив .

Усилили контроль

Как в районной управляющей компании, так и в «КрасКоме» подчеркивают, что работают над установлением причин совместно с Роспотребнадзором.

«Всю предстоящую​ неделю сотрудники Центра контроля качества воды «КрасКома» и Роспотребнадзора будут отбирать дополнительные пробы из распределительной сети и в квартирах домов в Студгородке, жители которых пожаловались вчера на некачественную воду.​ Также сегодня в «КрасКоме» совместно с представителями регионального управления Роспотребнадзора обсудили план дальнейшее расследования», — говорится в сообщении компании.

В региональном управлении Роспотребнадзора добавили, что проводят полный комплекс лабораторных исследований воды из водозабора «Гремячий лог», в распределительной сети Октябрьского района города Красноярска, а также биоматериала больных для установления путей и факторов инфицирования .

Никто не знал Совещание в офисе «КрасКом» по вопросу некачественной воды в Студгородке Фото: kraskom.com

Там также добавили, что усилили контроль за качеством питьевой воды на территории города Красноярска и проводят дополнительные меры по очистке воды.

— По предписанию управления проводится дезинфекция сетей водоснабжения, а также повышенное хлорирование воды до допустимого безопасного уровня перед подачей в распределительную сеть, — уточнили в ведомстве.

Сейчас, по данным управления, качество питьевой воды в городе и, в том числе в Октябрьском районе, соответствует гигиеническим нормативам.

В «КрасКоме» также подчеркивают, что проверили безопасность водозабора, из которого поступала вода в дома, жители которых пожаловались на отравления : «Безопасность​ холодной воды с водозабора «Гремячий лог»​ подтверждается лабораторными​ результатами, однако, пока не получены результаты анализов воды по микробиологии, рекомендуем жителям Студгородка кипятить холодную воду».

Технический сбой

Кишечная палочка может попасть в воду только в случае, если из-за нарушения технического процесса туда попадут отходы из канализации, считает генеральный директор медицинского Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

— Если в небольшом районе или поселке произошел сбой на раздаче и канализация пересеклась с питьевой водой, только тогда могла произойти такая массовая кишечная инфекция. Но, подчеркну, такое происходит крайне редко, — отметила она.

Кишечная палочка уничтожается при применении септика — например, хлорки, при этом уничтожить ее достаточно легко . Тот факт, что произошли отравления, говорит о том, что вода перед подачей в дома не обеззараживалась , уверена эксперт.

Никто не знал Бактерия кишечной палочки под микроскопом Фото: Depositphotos

Качество питьевой воды, которая поступает из водоканала, регулируется нормативами, установленными на законодательном уровне, однако это касается в первую очередь общегородской системы, рассказал «Известиям» руководитель лаборатории глубокой очистки воды научно-исследовательского института ВОДГЕО, доктор технических наук Александр Смирнов.

— Это десятки пунктов, за исполнением которых непрерывно следит Роспотреднадзор. Контроль производится до нескольких раз в сутки. Но вода, которая поступает к потребителю, не попадает в кран сразу из водоканала. Между ними находятся коммунальная служба, домовладение и так далее, — рассказывает он.

Граница проходит в разных местах: иногда «Водоканал» доставляет воду до микрорайона, иногда до квартала, но после этого за качество воды несет ответственность организация, которая обслуживает эту территорию и эксплуатирует этот участок труб, подчеркивает эксперт. Здесь, по его словам, нередко возникают риски, связанные с тем, что трубы между строениями меняются редко, капитальный ремонт коммуникаций в домах также проводится нечасто.

Сбросить воду

В понедельник вечером в компании «КрасКом» отметили, что, по предварительной версии, причиной могли стать нарушения, допущенные при возобновлении подачи воды : «Нужно было бы уведомить управляющие компании и с ними отработать, потому что вода в домах застоялась. Перед тем как подать воду, нужно было ее сбросить», — цитировали региональные издания представителя компании.

После отключения воды о времени возобновления ее подачи никто не сообщал, соответственно, и возможности провести какие-либо дополнительные работы у специалистов не было , пояснили «Известиям» в компании «Эдельвейс-сервис»: «Никто абсолютно не знал, что это за авария, когда она будет ликвидирована и когда начнут подачу воды. Воду дали в выходной день, когда мы, большая часть сотрудников и диспетчеры, не работали».

Никто не знал Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Ответственность за отравления прежде всего должны нести те, кто осуществлял ремонт, поскольку после их действий в трубах оказались токсичные вещества , считает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. «Если же они после проведения работ сообщили поставщику о необходимости спустить воду, то вина в случившемся ляжет на него», — отмечает он.

По правилам, во время работы трубы должны промыть и продезинфицировать, а жильцов — предупредить о проведении ремонта. Однако в некоторых случаях, например в мороз, работы могут проводить в ускоренном режиме — тогда потребительские качества воды действительно могут временно упасть, предупреждает Александр Смирнов. «Поэтому сами жители, если заметите, что был перерыв в подаче воды, моя рекомендация — спустите воду, не жалейте. Если подозреваете, что вода более плохого качества, — прокипятите ее», — предупреждает он.

С двумя другими управляющими компаниями, которые обслуживают дома в этом районе, изданию связаться не удалось. В компании «КрасКом» также не ответили на просьбу издания оперативно прокомментировать ситуацию.