Утечка во времени: 60% домов в России могут остаться с плохой водой

Около 60% жилых домов в России могут остаться с горячей водой низкого качества. Речь о зданиях с открытой системой теплоснабжения, при которой из кранов течет такая же горячая вода, как в батареях. Она опасна для здоровья, плюс такие системы отличаются низкой энергоэффективностью. В 2011 году правительство приняло поправку в закон, по которой горячая вода для кранов и для батарей в жилых домах должна подаваться раздельно. Но существенных шагов для этого не предпринято до сих пор, рассказали «Известиям» участники отрасли. Теперь Минстрой намерен внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного перехода к закрытым системам, говорится в документах правительства, с которыми ознакомились «Известия».

Риски и сроки

В сентябре 2021 года Минстрой намерен внести в Госдуму законопроект об отмене в жилых домах обязательного перехода к закрытым системам теплоснабжения с открытых. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности правительства, с которым ознакомились «Известия». В настоящее время законопроект внесен в правительство РФ, сказали «Известиям» в Минстрое.

С 1 января 2022-го эксплуатация централизованных открытых систем теплоснабжения в многоквартирных жилых домах станет незаконной, предусматривает действующая редакция ФЗ-190 «О теплоснабжении».

В Минэнерго «Известиям» сообщили, что «с учетом ретроспективного анализа темпов закрытия открытых систем горячего водоснабжения до 1 января 2022 года невозможно провести все необходимые мероприятия». При этом в ведомстве отметили, что введение нормы, предусматривающей обязательное закрытие открытых систем горячего водоснабжения, в первую очередь было направлено на обеспечение безопасности населения и соблюдение санитарно-гигиенических требований.

Утечка во времени1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В открытой системе горячая вода проходит химическую подготовку и нагревается на тепловых электростанциях или в котельных. Она отбирается из тех же труб, по которым течет к батареям, рассказал «Известиям» доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин. То есть в краны жителей поступает такая же вода, как и в батареи. А она не всегда соответствует санитарным требованиям и может быть вредна для здоровья, подчеркнул эксперт.

Горячая вода из открытых систем может приводить к химической интоксикации организма — поражению внутренних органов, особенно печени, аллергиям и экземам на коже, рассказал председатель технического комитета ТК «Качество воды» Росстандарта, заведующий кафедрой экологии и промышленной безопасности РТУ МИРЭА Георгий Самбурский.

— При открытой системе теплоснабжения в кране с горячей водой оказывается теплоноситель — вода, прошедшая химводообработку для защиты от коррозии металла и накипеобразования в подогревателях, — добавил Станислав Шубин.

Открытая система теплоснабжения от закрытой отличается более низкой энергоэффективностью, отметила председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. Закрытая система позволяет нагревать воду уже в здании при помощи теплообменников — поэтому она не содержит опасных примесей, уточнила она.

Утечка во времени3 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Обеспечить обязательный переход к закрытым системам теплоснабжения должны были поправки, внесенные в федеральный закон еще в 2011 году, рассказал «Известиям» профессор факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Сергей Сиваев.

— Поправки дали регионам 10 лет на перевод систем в закрытые. До указанного срока осталось не так много времени — очевидно, что положение закона не будет выполнено. В целом по России около 70% домов получали горячее водоснабжение именно по открытой схеме, однако «закрыться» за минувшие годы успело не более 10% из них, — рассказал Сергей Сиваев.

Законопроект сохраняет действие нормы части 8 статьи 29 ФЗ-190, исключающей возможность подключения объектов капитального строительства потребителей к открытым системам теплоснабжения, подчеркнули в Минстрое. Это позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем горячего водоснабжения, добавили в ведомстве.

Комплексная задача

Согласно разработанному Минстроем законопроекту, правительство должно будет утвердить порядок оценки экономической эффективности перевода систем на закрытые, сказал Сергей Сиваев. И без нее схемы нельзя будет заменять, уточнил он. В Минстрое указали, что решение позволит обеспечить постепенный переход к закрытым системам там, где это необходимо экономически и технологически.

— Но самым простым решением в такой ситуации станет отмена обязательного перехода с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения. Причем навсегда, потому что это затратная и комплексная задача, которую без адекватных механизмов институциональной и бюджетной поддержки не решить. Это практика последних десяти лет и показала, — сказал Сергей Сиваев.

В расходы входит установка подогревателей горячего водоснабжения с насосным оборудованием, строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей и вентиляции тепловых пунктов, реконструкция сетей холодного водоснабжения, рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Утечка во времени4 Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Поправки, отменяющие запрет, Минстрой разработал еще в 2019 году, сообщил он. Ведомство предлагало осуществлять переход к закрытой системе теплоснабжения только после предварительной оценки экономической целесообразности таких изменений, но инициатива вызвала неоднозначную реакцию экспертного сообщества и не была направлена в Госдуму, заявил Павел Склянчук. Теперь же министерство вновь пытается отменить неудобное требование, добавил он.

Для решения столь сложной проблемы не были созданы необходимые условия, в том числе и финансовые, считает Ирина Булгакова.

— Задача закрытия систем горячего водоснабжения абсолютно правильная, ее главной целью было повышение уровня санитарной безопасности и энергоэффективности коммунальных систем. Но организационных и финансовых механизмов для ее решения на федеральном и региональном уровнях предложено не было, — отметила она.

Эксперт объяснила, что запрещающим открытые системы законом не было определено, за чей счет осуществлять переоборудование. Минстрой не может найти финансирование на такие работы, у ресурсоснабжающих организаций (РСО) также нет на это средств. Поэтому за десять лет почти никто не смог этого сделать, заключила она.

Утечка во времени2 Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

«Известия» направили запросы в крупные РСО. В ресурсоснабжающей компании «Фортум» сообщили, что использование открытых систем горячего водоснабжения приводят к технологическим и экологическим рискам. В компании отметили, что переход на закрытую схему горячего водоснабжения — это в большинстве случаев окупаемый проект. Для этого необходимо внести правки в основы ценообразования и отдельно предусмотреть льготное кредитование в реализации подобного рода проектов, считают там.

На момент публикации в Минстрое на запрос «Известий» не ответили.