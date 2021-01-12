Поворотный элемент: государство профинансирует замену лифтов
На замену старых лифтов в регионах государство в 2021 году направит 1,35 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минстрое. Сегодня на эти цели используют средства, собранные с жильцов за капремонт. Но в регионах их зачастую не хватает — приходится пользоваться рассрочкой. В конце 2020-го был принят проект постановления правительства России об изменениях предоставления финансовой поддержки субъектам на проведение капремонта, в частности — на оплату процентов по кредитованию замены лифтов. Если программа стартует успешно, за три-четыре года в стране поменяют все устаревшие лифты, уверены в отрасли.
За проценты
Сегодня в России больше 160 тыс. лифтов работают дольше срока годности и нуждаются в замене, а к 2024 году их число вырастет до 200 тыс., сказал «Известиям» генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко. Суммарная стоимость работ по замене всех этих лифтов до 2025 года составляет 360 млрд рублей, сообщила председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.
То есть ежегодно на замену лифтов должно направляться по 72 млрд рублей, однако в реальности на эти цели расходуется только 30–35 млрд, добавила эксперт. В среднем стоимость одного подъемника и его установки составляет 1 млн рублей, отметил Сергей Минко.
Это самый дорогой вид работ в рамках капитального ремонта дома, уточнила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова. И зачастую региональным операторам не хватает собранных с граждан взносов за капремонт, поэтому они прибегают к дополнительному банковскому финансированию и рассрочке, сказала она.
— Cегодня получила широкое распространение практика факторинга. Механизм предполагает, что подрядная организация (в том числе производители лифтов) предоставляет услугу по замене лифта в рассрочку и продает за проценты долг регоператора банкам или факторинговым компаниям, — рассказала Анна Мамонова.
Но стоимость процентов сильно тормозила этот процесс — для операторов капремонта рассрочка действовала в основном только до трех лет, добавила она.
Чтобы усовершенствовать механизм, 21 декабря 2020 года было принято постановление правительства России об изменениях предоставления финансовой поддержки субъектам на проведение капремонта, в частности, на замену лифтов. По общенациональному плану на эти цели в 2021 году выделили 750 млн рублей, дополнительно в Фонде содействия развитию ЖКХ предусмотрено еще 600 млн рублей, сообщили «Известиям» в Минстрое.
Запланированные для помощи 1,35 млрд рублей направят на погашение процентов по факторингу или другим видам кредитования, уточнила Ирина Булгакова. Также средства могут использовать на оплату части расходов из бюджетов субъектов, если они помогали при замене лифтов, добавили в пресс-службе Фонда содействия развитию ЖКХ.
— Финансирование будет предоставляться в порядке поступления заявок от субъектов и в зависимости от их одобрения. Субсидия распространяется на работы, проведенные начиная с 1 января 2021 года. Такие меры позволят увеличить число заменяемых лифтов, — рассказали в Минстрое.
По словам Анны Мамоновой, теперь, поскольку компенсировать расходы на проценты будет государство, максимальный срок рассрочек увеличится до семи лет. Таким образом, у региональных операторов капремонта появится больше времени на выплату долга за счет взносов граждан, уточнила она. За три-четыре года при аналогичном ежегодном финансировании могут быть заменены все устаревшие лифты, считает Ирина Булгакова.
«Известия» направили запросы в крупные банки.
В Сбербанке согласны, что субсидирование приведет к ускорению программы замены лифтов в России. При этом важно учесть интересы всех сторон — в частности, предусмотреть ответственность заказчика принять работы по замене лифтов. В этом случае факторинг среди подрядных организаций будет востребован, указали в банке.
Программа субсидирования будет способствовать как росту числа сделок, так и ускорению замены лифтов в стране и повышению качества жизни людей, отметили в Промсвязьбанке. Там уточнили, что ПСБ — один из лидеров факторинга.
Заменят все
Как правило, лифты требуется менять в старых домах, построенных в 1970–1990 годах. Также там есть потребность в замене инженерных систем — водоснабжения, отопления, отметил член комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов. На все виды работ чаще всего не хватает средств, и граждане вынуждены годами жить в некомфортных условиях, добавил он.
— Износ лифтового оборудования во многих домах по всей стране предельный. И это угроза прежде всего безопасности граждан — именно поэтому несколько лет назад был принят закон о приоритете замены лифтового оборудования в рамках капремонта, — подчеркнул парламентарий.
Старая пятиэтажка с внешним лифтом
Господдержку могут оказать многоквартирным домам при условии замены всех лифтов в доме с истекшим сроком эксплуатации, отметили в Минстрое. Новые лифты должны быть только отечественного производства, класса энергоффективности не ниже B. Помимо этого, сами дома не должны быть признаны аварийными, добавили в ведомстве.
В Минстрое отметили, что размер финансовой поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг для одного дома или уплату процентов не может превышать 80% общей стоимости капремонта, но не более 5 млн рублей.
— Помощь смогут получить только те операторы, которые успеют в 2021 году установить новые лифты. Для этого потребуется скорректировать программы замены с учетом нового постановления, провести торги, потом сами работы, оформить договор факторинга или получить кредит, — рассказала Ирина Булгакова.
Средства господдержки получится израсходовать только ближе к концу года, указала Анна Мамонова. Таким образом, 2021-й станет, по сути, показательным: по его итогам можно будет судить, насколько удачна программа.
— В случае успешного старта можно будет рассчитывать на аналогичную господдержку по всем видам работ ремонта, — сказала она.
В отрасли рассчитывают, что все устаревшие лифты в стране будут заменены благодаря нововведениям, добавила Ирина Булгакова.