Поворотный элемент: государство профинансирует замену лифтов

На замену старых лифтов в регионах государство в 2021 году направит 1,35 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минстрое. Сегодня на эти цели используют средства, собранные с жильцов за капремонт. Но в регионах их зачастую не хватает — приходится пользоваться рассрочкой. В конце 2020-го был принят проект постановления правительства России об изменениях предоставления финансовой поддержки субъектам на проведение капремонта, в частности — на оплату процентов по кредитованию замены лифтов. Если программа стартует успешно, за три-четыре года в стране поменяют все устаревшие лифты, уверены в отрасли.

За проценты

Сегодня в России больше 160 тыс. лифтов работают дольше срока годности и нуждаются в замене, а к 2024 году их число вырастет до 200 тыс. , сказал «Известиям» генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко. Суммарная стоимость работ по замене всех этих лифтов до 2025 года составляет 360 млрд рублей , сообщила председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

Поворотный элемент Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

То есть ежегодно на замену лифтов должно направляться по 72 млрд рублей, однако в реальности на эти цели расходуется только 30–35 млрд , добавила эксперт. В среднем стоимость одного подъемника и его установки составляет 1 млн рублей , отметил Сергей Минко.

Это самый дорогой вид работ в рамках капитального ремонта дома, уточнила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова. И зачастую региональным операторам не хватает собранных с граждан взносов за капремонт, поэтому они прибегают к дополнительному банковскому финансированию и рассрочке, сказала она.

— Cегодня получила широкое распространение практика факторинга. Механизм предполагает, что подрядная организация (в том числе производители лифтов) предоставляет услугу по замене лифта в рассрочку и продает за проценты долг регоператора банкам или факторинговым компаниям, — рассказала Анна Мамонова.

Но стоимость процентов сильно тормозила этот процесс — для операторов капремонта рассрочка действовала в основном только до трех лет, добавила она.

Чтобы усовершенствовать механизм, 21 декабря 2020 года было принято постановление правительства России об изменениях предоставления финансовой поддержки субъектам на проведение капремонта, в частности, на замену лифтов. По общенациональному плану на эти цели в 2021 году выделили 750 млн рублей, дополнительно в Фонде содействия развитию ЖКХ предусмотрено еще 600 млн рублей, сообщили «Известиям» в Минстрое.

Поворотный элемент Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Запланированные для помощи 1,35 млрд рублей направят на погашение процентов по факторингу или другим видам кредитования , уточнила Ирина Булгакова. Также средства могут использовать на оплату части расходов из бюджетов субъектов, если они помогали при замене лифтов, добавили в пресс-службе Фонда содействия развитию ЖКХ.

— Финансирование будет предоставляться в порядке поступления заявок от субъектов и в зависимости от их одобрения. Субсидия распространяется на работы, проведенные начиная с 1 января 2021 года. Такие меры позволят увеличить число заменяемых лифтов, — рассказали в Минстрое.

По словам Анны Мамоновой, теперь, поскольку компенсировать расходы на проценты будет государство, максимальный срок рассрочек увеличится до семи лет. Таким образом, у региональных операторов капремонта появится больше времени на выплату долга за счет взносов граждан, уточнила она. За три-четыре года при аналогичном ежегодном финансировании могут быть заменены все устаревшие лифты, считает Ирина Булгакова.

«Известия» направили запросы в крупные банки.

В Сбербанке согласны, что субсидирование приведет к ускорению программы замены лифтов в России. При этом важно учесть интересы всех сторон — в частности, предусмотреть ответственность заказчика принять работы по замене лифтов. В этом случае факторинг среди подрядных организаций будет востребован, указали в банке.

Программа субсидирования будет способствовать как росту числа сделок, так и ускорению замены лифтов в стране и повышению качества жизни людей, отметили в Промсвязьбанке. Там уточнили, что ПСБ — один из лидеров факторинга.

Заменят все

Как правило, лифты требуется менять в старых домах, построенных в 1970–1990 годах. Также там есть потребность в замене инженерных систем — водоснабжения, отопления, отметил член комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов. На все виды работ чаще всего не хватает средств, и граждане вынуждены годами жить в некомфортных условиях, добавил он.

— Износ лифтового оборудования во многих домах по всей стране предельный. И это угроза прежде всего безопасности граждан — именно поэтому несколько лет назад был принят закон о приоритете замены лифтового оборудования в рамках капремонта , — подчеркнул парламентарий.

Поворотный элемент Старая пятиэтажка с внешним лифтом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Господдержку могут оказать многоквартирным домам при условии замены всех лифтов в доме с истекшим сроком эксплуатации, отметили в Минстрое. Новые лифты должны быть только отечественного производства, класса энергоффективности не ниже B. Помимо этого, сами дома не должны быть признаны аварийными, добавили в ведомстве.

В Минстрое отметили, что размер финансовой поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг для одного дома или уплату процентов не может превышать 80% общей стоимости капремонта, но не более 5 млн рублей.

— Помощь смогут получить только те операторы, которые успеют в 2021 году установить новые лифты. Для этого потребуется скорректировать программы замены с учетом нового постановления, провести торги, потом сами работы, оформить договор факторинга или получить кредит, — рассказала Ирина Булгакова.

Средства господдержки получится израсходовать только ближе к концу года, указала Анна Мамонова. Таким образом, 2021-й станет, по сути, показательным: по его итогам можно будет судить, насколько удачна программа.

— В случае успешного старта можно будет рассчитывать на аналогичную господдержку по всем видам работ ремонта, — сказала она.

В отрасли рассчитывают, что все устаревшие лифты в стране будут заменены благодаря нововведениям, добавила Ирина Булгакова.