Счетчик на миллиард: поголовную установку «умных» приборов хотят отменить

Бизнес призвал отказаться от поголовной установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах. По закону с 1 июля 2020 года все поставщики электричества должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счет. С 1 января 2022 года все устанавливаемые приборы должны быть «интеллектуальными». По предварительным оценкам, в ближайшие 16 лет необходимо установить 45 млн новых счетчиков, на что потребуется от 630 млрд до 1,1 трлн рублей. Чтобы снизить затраты, бизнес предложил следовать такому принципу: если менять приборы в доме, то либо все на «умные», либо полностью отказаться от дорогого оборудования. Принимать решение должны региональные власти, считают авторы инициативы. Предложения по изменению законодательства Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в Госдуму 27 октября.

Счет на миллиарды

С 1 июля 2020 года вышедшие из строя счетчики электроэнергии должны за свой счет менять на новые поставщики электроэнергии, следует из федерального закона №522 от 2018 года. А с 1 января 2022 года все устанавливаемые приборы должны быть «умными» — передавать данные напрямую в энергетическую компанию, и ей не нужно отправлять сотрудника в дом сверить реальные показания с теми, которые передали жильцы. За установку новых «умных» счетчиков по закону также должен платить поставщик электричества. Он же обязан следить за исправностью приборов и, если нужно, менять их. С 2023 года за установку устаревшего счетчика начнут штрафовать.

Предполагалось, что расходы компаний будут окупаться за счет более точного учета электроэнергии и экономии на сверке показаний. Но, как отмечают в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, поголовная установка таких приборов совершенно невыгодна, а издержки куда выше экономии.

— Стоимость этой программы в части многоквартирных домов, по самым скромным оценкам, составляет от 630 млрд до 1,1 трлн рублей, — отметил в свою очередь начальник департамента развития розничного рынка и сетей ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Жихарев.

Счетчик на миллиард Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

27 октября Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в комитет Госдумы по энергетике проект мер (есть у «Известий»), в котором предложила ввести другой подход в оснащении жилых домов счетчиками. Бизнес считает, что не стоит менять счетчик в каждой отдельной квартире, а делать это либо во всем доме, либо не делать вовсе. Решать, в каких домах менять старые счетчики на «умные», должны власти субъектов, считают в ассоциации.

— Законом предусмотрена точечная замена приборов. Но она не несет никаких существенных плюсов для энергосистемы в целом. Комплексный подход можно сделать возможной опцией по выбору субъекта РФ, — добавили там.

Депутаты рассмотрят предложения бизнеса и направят их в профильные ведомства, сообщил «Известиям» первый зампред комитета ГД по энергетике Валерий Селезнев. По его словам, важно не только учесть возможные потери компаний, но и избежать роста тарифов для населения.

«Умные» счетчики должны уметь передавать данные об объемах потребления электроэнергии, величине потерь на участке сети от точки измерения до точки поставки, а также «защищать» эти данные, объяснил аналитик ГК «Финам» Анатолий Вакуленко. Новые приборы помогут лучше учитывать объем потребляемой электроэнергии в стране, считает он.

Чтобы найти средства на замену счетчиков в жилых домах, поставщики электричества могут повысить тариф для других крупных потребителей (например, заводов или торговых центров), отметил заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Счетчик на миллиард Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Сегодня тарифы на электроэнергию для граждан регулирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), и поэтому цены не могут быть выше определенных значений. В 2021 году тарифы могут вырасти не больше чем на 5%, определено в прогнозе социально-экономического развития страны, отметили в НП «Совет рынка».

Однако ФАС разработала постановление, по которому предельно допустимый порог в тарифах на электроэнергию может вырасти сверх разрешенного в случае установки в домах «умных» приборов учета, сообщили «Известиям» в антимонопольной службе.

Если это предложение не будет реализовано, затраты понесут не граждане, а крупные потребители, говорят эксперты. Речь о так называемом перекрестном субсидировании, при котором за более низкие тарифы для населения доплачивают крупные организации и предприятия.

«Учитывая, что по общему правилу тарифы на электроэнергию для населения должны вписываться в темпы роста, заданные социально-экономическим прогнозом, возникает коллизия, которая может привести к очередному росту перекрестного субсидирования», — отмечено в документе ассоциации.

Об этом же говорит и Валерий Жихарев. В условиях сдерживания роста коммунальных платежей возникает риск перекладывания этих расходов в и без того перегруженные тарифы на электроэнергию для предприятий и организаций, считает эксперт.

Без лишних требований

Подход, по которому если и менять счетчики, то сразу во всем доме, может дать компаниям экономию капитальных затрат и сократить расходы на установку приборов, однако эта экономия не будет значительной, считает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Предложенная мера может дать негативный эффект в краткосрочной перспективе — полная и одномоментная замена приборов в домах приведет к резкому росту суммарных расходов, так как число заменяемых приборов вырастет, считает Валерий Жихарев.

— Нет никакой объективной необходимости делать это ради удобства энергетиков и сомнительной экономии, которую потребители вряд ли почувствуют, — заключил он.

Также бизнес предлагает снизить требования к минимальному функционалу индивидуальных приборов учета, что должно сократить затраты на их установку. Но что именно в законе понимается под «интеллектуальным» счетчиком, и сейчас понять сложно, отметила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Счетчик на миллиард Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Приборы, подходящие сегодня под категорию «умных», в зависимости от технологических наворотов и дополнительных функций могут стоить от 1,5 тыс. до 150 тыс. рублей. Поэтому оценить объемы средств на замену 45 млн счетчиков пока не представляется возможным. Цель слишком амбициозная, поставщики не выбраны, поэтому расхождения в сметах могут быть большими, — подчеркнула она.

Именно поэтому требования к повсеместно устанавливаемым приборам учета не должны быть излишними, чтобы поставщики не несли лишних затрат, заключили в ассоциации.

«Известия» направили запрос в Минэнерго. Там на момент публикации не ответили на запрос.