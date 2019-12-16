Цепная квитанция: блокчейн позволит сэкономить на электричестве

Компания «Россети» апробировала блокчейн –– технологию, позволяющую максимально прозрачно и без искажений передавать любые данные тем, кто в них заинтересован. Энергетикам и их клиентам блокчейн нужен, чтобы иметь четкое представление о потребленных мощностях и плате за них. Это исключает манипуляции с информацией на всех уровнях и в перспективе может привести к снижению тарифов на нее, уверены участники эксперимента. Эксперты согласны, что блокчейн сделает прозрачнее отношения между всеми участниками рынков электроэнергии. А вот препятствием для его внедрения в отрасли они видят человеческий фактор.

Связанные электроцепью

Блокчейн (дословно «цепочка блоков») –– технология децентрализованных распределенных реестров. Это значит, что в такой системе данные хранятся не в какой-то единой «картотеке» — их «слепок» присутствует на компьютерах всех ее пользователей. После того как информация в виде отдельных «блоков» попадает в такую систему, изменить ее нельзя. Именно поэтому интерес к блокчейну в последние годы проявляют все, кто так или иначе имеет дело с расчетами и регистрацией данных. О планах внедрения блокчейна говорят крупные российские и зарубежные банки, структуры, занимающиеся регистрацией недвижимости, и другие участники рынка.

Не стали исключением и энергетики, ежемесячно получающие платежи от десятков миллионов частных и корпоративных клиентов. В феврале этого года «Россети» начали эксперимент по внедрению блокчейна: пилотными площадками стали Екатеринбург и Калининград. В Екатеринбурге в блокчейн передавалась информация со счетчиков примерно в 700 квартирах, в Калининграде –– данные о потреблении электричества примерно в 70 частных домах, рассказал руководитель проектного офиса «Россети Урал» Александр Садов. По его словам, эксперимент был признан успешным.

Блокчейн, совмещенный с автоматизированным прибором учета, передает полную, точную информацию, которую невозможно изменить или сертифицировать. Касается это не только подключенных к интернету счетчиков –– распределенный реестр защищает от вмешательства и фальсификации показания, введенные абонентом вручную, отмечает он.

Данные с интернет-счетчиков можно передавать в различные системы учета в автоматическом режиме уже сейчас. Но всех проблем абонентов, сбытовых и сетевых компаний это не решает: ведь эти системы пока локальны, «не видят» друг друга, между ними на данном этапе возможны разночтения, считает Александр Садов.

Тем не менее защищенные технологией блокчейн данные –– веский аргумент в спорах между абонентами и сбытовыми компаниями о том, сколько было потреблено электричества и сколько за это следует заплатить, объяснил Александр Садов. То же самое касается и передачи данных о потребленной электроэнергии от сбытовых компаний к сетевым. Наконец, прозрачность и неизменяемость передаваемых в блокчейн данных гарантируют справедливость расчетов между жильцами многоквартирных домов и управляющими компаниями за электричество, потребляемое при эксплуатации общедомового имущества (например, лифтов).

–– В перспективе данные с блокчейн-платформ могут стать весомыми аргументами в судебных разбирательствах между хозяйствующими субъектами, –– надеется Александр Садов.

Эксперимент неслучайно проходил в Калининграде и Екатеринбурге –– там у «Россетей» есть и сетевые активы, и сбыт, отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Если бы собственники были разные, возникли бы проблемы: сетевые и сбытовые компании постоянно спорят об объемах потребления, отмечает он. Конечно, блокчейн сделает расчеты между ними значительно более прозрачными: никто не может изменить показания, внесенные в реестр, манипулировать с ними, объясняет он.

Советник «Единого Цифрового Реестра» (работает на базе блокчейна izzzio) Вячеслав Семенчук отметил, что пока использование блокчейна само по себе не приносит экономии по сравнению с использованием традиционных баз данных. Но когда блокчейн станет полноценным доверительным инструментом, экономия станет «кратной», прогнозирует эксперт. Она образуется за счет прозрачности расчетов между сбытом и сетевыми компаниями, быстрого обнаружения несанкционированных подключений. При этом сократится и штат контролеров, которые сейчас ходят по домам, сверяют показания счетчиков и проверяют пломбы на них, считает Вячеслав Семенчук.

Менеджер проекта Internet of Energy Центра энергетики московской школы управления «Сколково» Анастасия Пердеро сказала «Известиям», что в рамках исследования ландшафта блокчейн-проектов в секторе было выявлено 13 ключевых вариантов применения блокчейна в электроэнергетике. Среди них –– торговые платформы, решения для привлечения финансирования в энергопроекты, экологические сертификаты, платежные решения, блокчейн как ПО, управление данными, зарядная инфраструктура для электромобилей, платформы для распределения энергии, переработка отходов в энергию, агрегаторы, экологичный майнинг криптовалют, энергоменеджмент.

Блокчейн эффективно встраивается в организационные, финансовые и логистические процессы –– именно такие решения наиболее популярны в ТЭК в России, отметила она. По ее словам, в электроэнергетике пользуются популярностью решения для автоматического «расщепления» платежей между сбытовыми и сетевыми компаниями и другие виды интеграции с финансово-расчетными системами.

Реестр электричества

Массовый интерес к блокчейну возник в 2017 году на фоне ажиотажного роста стоимости криптовалют, в первую очередь Bitcoin. В ноябре позапрошлого года «монета» стоила $10 тыс., а уже в декабре протестировала отметку в $20 тыс. (11 декабря 2019 года, по данным CoinMarketCap, цена Bitcoin составляла чуть менее $7,3 тыс.).

Говорилось тогда и о возможностях применения блокчейна в энергетике. Применять технологию распределенных реестров можно, например, при расчетах в так называемой частной генерации, когда пользователь подключает солнечную батарею или ветряк во дворе дома к общей энергосистеме, рассказывал «Известиям» консультант крупной международной компании. Кроме того, стало известно о проектах по организации майнинга (добычи криптовалют) на базе действующих российских электростанций.

Прозрачность расчетов –– не единственное преимущество блокчейна, добавляет он. Например, технология предусматривает такой инструмент, как смарт-контракт (алгоритм, позволяющий завершить и зарегистрировать в информационной системе то или иное действие, например сделку, только при выполнении сторонами всех ее условий). Это, к примеру, позволяет абоненту моментально менять энерготариф. А поставщику электроэнергии не позволяет менять расценки без предупреждения, задним числом.

Казалось бы, внедрение новых технологий, сопровождающееся затратами со стороны энергетиков, должно отразиться на цене киловатт-часов для конечного потребителя. Но на самом деле блокчейн если и не приведет к снижению тарифов, то по крайней мере станет тормозом для их повышения, считает Александр Садов. При таком способе передачи данных ненужными оказываются услуги посредников, в частности, сбытовых компаний, говорит он. По его словам, блокчейн сводит их функции к администрированию систем передачи информации.

По мнению Александра Садова, следующим этапом внедрения блокчейна как в «Россетях», так и во всей российской энергетике в целом –– разработка законодательных и нормативных документов, регламентирующих и конкретизирующих использование блокчейна.

Вячеслав Семенчук указал, что, по его мнению, сейчас внедрению блокчейна в отрасли препятствует в первую очередь человеческий фактор. Люди, связанные со сбытом электроэнергии, не заинтересованы в дополнительном инструменте контроля, ведь блокчейн исключает любые манипуляции с данными.

С точки зрения развития российской экосистемы стоит отметить сложность в эффективной коммуникации энергетических компаний и представителей блокчейн-проектов, подчеркнула Анастасия Пердеро. Энергетические компании хотят видеть проекты с глубокой индустриальной спецификой и на высокой стадии проработки, а проекты не проинформированы о конкретных проблемах компаний. Международная практика показывает, что подобные вопросы эффективно решаются в рамках отраслевых блокчейн-партнерств и отраслевых площадок для коммуникации, уверена эксперт.

К внедрению технологии аккуратно подходит и менеджмент: под видом блокчейна компаниям несколько лет предлагали неэффективные продукты, не имеющие к нему отношения. Ситуация на рынке и отношение отрасли к новому инструменту изменятся через год-два, заключил Вячеслав Семенчук.