«Думали, ОРВИ»: десятки детей заразились псевдотуберкулезом от грызунов

В школе-интернате в деревне Крыловке Томской области произошла вспышка псевдотуберкулеза. Кишечную инфекцию подхватили 34 ребенка, все они госпитализированы в состоянии средней и легкой степени тяжести. Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что переносчиками заболевания могли стать мыши — на территории пришкольного овощехранилища обнаружили полевок. Чем опасно соседство с грызунами и как предотвратить подобные ситуации — в материале «Известий».

Отравление оказалось инфекцией

В Томской области 34 воспитанника крыловской школы-интерната попали в больницу c признаками отравления. Несколько дней спустя выяснилось, что подростки заразились псевдотуберкулезом — опасным инфекционным заболеванием, передаваемым грызунами.

— Детей привезли с жалобами в инфекционную больницу, причем 19 из них поступили еще в пятницу в состоянии средней степени тяжести. У всех были взяты анализы на инфекции, которые могут вызвать такую клиническую картину с отравлением , — рассказала депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина.

По ее словам, все дети находятся под наблюдением врачей, одна девочка остается в состоянии средней степени тяжести, а остальные — легкой степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь .

Точные причины заболевания пока неизвестны — в школе-интернате проводятся проверки, там работали сотрудники Роспотребнадзора и Росздравнадзора, которые выясняли, как питаются дети и откуда им привозят продукты.

— Будут проверяться и поставщики. Нужно будет тщательно разбираться, в чем источник заражения детей, — добавила Соломатина.

В интернате, где произошла вспышка инфекции, обучаются 55 детей с ограниченными возможностями здоровья. Возраст госпитализированных ребят — от 10 до 15 лет.

Заразиться могли от мышей

В управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области сообщили, что дети могли подхватить инфекцию от мышей. На овощехранилище школы обнаружили нескольких полевок.

Специалисты ведомства выявили нарушения к условиям хранения овощей и содержанию пищеблока. По их мнению, формированию очага псевдотуберкулеза могла способствовать плохая обработка овощей или попадание выделений грызунов на готовые блюда из-за нарушений санитарных норм на кухне.

— Эпидемиологическое расследование продолжается: отобраны суточные пробы и готовые блюда, питьевая вода, сырье, смывы с объектов окружающей среды на группу кишечных палочек для оценки качества дезинфекции, патогенную микрофлору . Ситуация остается на особом контроле управления, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Параллельно с ведомством проверку проводят следователи Шегарского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР , которые устанавливают, не было ли в действиях руководителей школы признаков халатности, и прокуратура Бакчарского района.

«Детей забирали с признаками ОРВИ»

После случившегося в интернате провели дезинфекцию всех помещений, а у школьников и сотрудников взяли необходимые анализы , рассказал «Известиям» заместитель главы администрации района по социальной политике Евгений Рузайкин.

По его словам, учебный процесс, приостановленный на время проверок, уже возобновился, но все дети по-прежнему находятся под наблюдением врачей.

— К воспитанникам ежедневно приезжает педиатр, у них каждые два часа измеряют температуру. Если у кого-то выявят гипертермию, его госпитализируют. Подростков временно расселили в разные комнаты в спальном корпусе, чтобы они меньше контактировали, — пояснил Рузайкин.

Думали, ОРВИ Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В самой школе «Известиям» сообщили, что с подростками, оставшимися в учреждении, всё в порядке, а госпитализированные чувствуют себя лучше, их жизням ничего не угрожает. Школьников увезли в больницу с признаками обычного ОРВИ.

— У них поднялась температура — от 37 до 40 градусов. У четверых была сыпь. Признаки отравления проявились только у нескольких, у многих не было ни диареи, ни рвоты. Мы вызвали скорую помощь, потому что у нас в деревне нет ни одного медика, некому показать ребят, — сказала собеседница портала.

Женщина добавила, что овощехранилище, где «зоологи нашли двух полевок», находится за территорией школы, рядом с лесом. И там, и в самом здании школы регулярно проводят дератизацию.

Грызуны представляют опасность

Как рассказал «Известиям» доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев, грызуны представляют большую опасность для здоровья людей, поскольку переносят множество заболеваний. В их числе чума, паратифы А и В, брюшной тиф, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), бешенство, холера, дизентерия, туберкулез, бруцеллез и многие другие.

— Мыши могут поддерживать скрытую форму инфекции, но при этом заражать окружающих. Как правило, возбудители инфекций выделяются вместе с экскрементами, которыми грызуны пачкают поверхности, — отметил Зуев.

При большинстве природно-очаговых болезней человек не заразен для других людей. Многие из них (лептоспироз, псевдотуберкулез, ГЛПС) распространяются без участия переносчиков — например, при употреблении в пищу загрязненных овощей и молочных продуктов без предварительной термической обработки.

Псевдотуберкулез представляет собой кишечную инфекцию, характеризующуюся нарушением работы желудочно-кишечного тракта. В тяжелых случаях заболевание может также поражать печень, кожу и опорно-двигательный аппарат.

«Мыши не появляются просто так»

Случаи, когда люди заражаются различными инфекциями от мышей, нередки. Чаще всего речь идет о геморрагической лихорадке: к примеру, в 2019 году ею заболели более 2 тыс. жителей Саратовской области. Два человека с диагнозом ГЛПС умерли в больнице. Следователи возбудили дело по факту халатности сотрудников органов власти, повлекшей вспышку опасного заболевания в регионе.

В 2020 году рост заболеваемости отметили в Башкирии. Причиной назвали пренебрежение людей правилами гигиены, особенно на дачах, и увеличение популяции уличных грызунов.

По словам технолога-дезинфектора Алексея Меньшикова, единственный способ уберечь себя и окружающих — предотвратить проникновение и распространение мышей. Для этого нужно проводить ежемесячную дератизацию и еженедельную дезинфекцию помещений с использованием бактерицидных облучателей.

— Грызуны не появляются просто так, они приходят на объекты, где есть санитарные нарушения и нет постоянного контроля ситуации. Они заселяются, начинают портить продукцию и могут приносить на себе любые инфекции контактного типа или передающиеся по воздуху, бактерии группы кишечной палочки, — рассказал эксперт.

Лучшим способом борьбы с мышами и крысами станет обращение в специальную службу, добавил собеседник «Известий».