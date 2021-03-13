Аварийное питание: почему в школах есть опасно

В Барнауле более 140 школьников обратились к медикам с симптомами отравления. Начались проверки, учебное заведение закрыли на два дня на дезинфекцию, и уже на следующий день факт массового отравления опровергли. А между тем, неприятные инциденты в пищеблоках российских школ происходят с пугающей регулярностью. Почему — разбирались «Известия».

Экстренные извещения

Первыми об отравлении в средней школе № 128 сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу мэрии Барнаула. Отмечалось, что за неделю к врачам обратились 144 ребенка. В тот же день управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю сообщило, что проводит эпидемиологическое расследование. Отмечалось, что 11 марта в период с 13:30 до 14:30 поступили два экстренных извещения о заболевании острой кишечной инфекцией (инфекционный гастроэнтерит) у учащихся 10 и 11 классов. В школе отобрали пробы воды для лабораторных исследований, смывы с поверхностей, продукты, биоматериал у персонала пищеблока.

Аварийное питание Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Учебному заведению было выдано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий и приостановлении учебы 12 и 13 марта «для проведения заключительной дезинфекции и установления причин заболеваемости». Проверку в школе начало следственное управление СК по Алтайскому краю. Сообщалось, что с заявлением обратились родители несовершеннолетних. Прокуратура тоже начала проверку.

Выяснилось, что детей в 128 школе кормил «Комбинат школьного питания Глобус», у которого ранее уже были проблемы с качеством еды. Например, как сообщали СМИ, год назад ученики школы № 134 купили в столовой три котлеты с бумагой внутри. Информацию после проверки подтвердил городской комитет по образованию. Гендиректор фирмы Евгений Скурлатов тогда заявил, что повара уволили. В ноябре прокуратура обнаружила многочисленные нарушения в работе комбината школьного питания: в столовых отсутствовало необходимое оборудование, были проблемы с правилами хранения продуктов и личной гигиены. Тогда администрация Барнаула заявила, что нарушения устранены, виновные понесли наказание.

Отравления нет

Как сообщили «Известиям» в администрации города, на этот раз отравление в школе не подтвердилось. Об этом же заявил и министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. По его словам, «никакого факта отравления нет, информация недостоверна».

Фото: educaltai.ru Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко

— Есть факт, что 16 ребят из 1738 обучающихся в этой школе обращались за медицинской помощью по разным обстоятельствам , — заявил он. — Все учащиеся, которые не присутствовали в этот день на занятиях, будут обследованы. Роспотребнадзор провел обследование пищеблока, также нарушений не обнаружено. В целях профилактики школа сегодня и завтра не работает для того, чтобы 100 процентов помещений продезинфицировать, а в понедельник продолжить очные занятия.

Руководитель «Комбината школьного питания Глобус» Евгений Скурлатов отказался комментировать «Известиям» ситуацию по этому вопросу.

Вирусные проблемы

В правительстве региона «Известиям» сообщили, что в пятницу состоялось совещание по ситуации в школе № 128 при участии замминистра просвещения России Екатерины Толстиковой и зампреда правительства Алтайского края Игоря Степаненко. Подчеркивается, что был проведен целый ряд проверок, которые не подтвердили фактов отравления. А отсутствие детей «связано с разными причинами». Всего в школе отсутствовали около 150 человек .

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что был проведен анализ обращений родителей, учеников в медицинский кабинет школы, скорую помощь. Всего с 9 по 11 марта зафиксировали 19 случаев обращения, из них четыре — в связи с травмой, девять — с функциональным расстройством ЖКТ, четыре — с ОРВИ, один — с гастроэнтеритом и еще один — в связи с эпилепсией . Кроме того, в те же дни в медкабинет школы обратились 12 детей, из которых 10 — в связи с ОРВИ, двое — в связи с функциональным расстройством ЖКТ.

Аварийное питание Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Как поясняют в правительстве, информация от Роспотребнадзора связана с двумя извещениями по подозрению на острую кишечную инфекцию у детей из этой школы. Один из обратившихся к медикам госпитализирован в инфекционное отделение городской больницы, второй находится на амбулаторном лечении. Представитель Роспотребнадзора на совещании заявил, что в ходе эпидрасследования была проведена оценка соблюдения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, которая показала, что «все технологическое и холодильное оборудование на пищеблоке находится в исправном состоянии».

— Проведена оценка примерного меню. Запрещенных блюд в питании детей не выявлено, фактический рацион питания соответствует утвержденному меню , — сообщили в краевом Роспотребнадзоре. — Предварительно установлено, что заболеваемость не связана с пищевым отравлением и является кишечной инфекцией, предположительно, вирусной этиологии.

Представитель Национальной родительской ассоциации в Алтайском крае Татьяна Соболева рассказала «Известиям», что с жалобами на качество питания от родителей не сталкивалась, хотя по другим проблемам получает много вопросов. По ее словам, в ситуации с питанием необходим качественный родительский контроль на уровне школы.

— Родительский контроль — это реально действующая система, — сказала она. — Другой вопрос, насколько инициативны сами родители. Они могут как минимум пробовать контрольное меню, но можно договориться и о периодической проверке производственной зоны — разумеется, при наличии санитарных книжек, чтобы проверять условия хранения продуктов, процесс приготовления. Это реально, если этого захотят сами родители.

Системное питание

Проблема с отравлениями в школах в последнее время очень актуальна. Инциденты фиксировались на прошлой неделе в Тольятти, на этой неделе — на Сахалине. В Красноярске возбудили уже третье уголовное дело после массового заболевания школьников иерсиниозом.

— Надо четко понимать, что не любое отравление является пищевым, — сказал «Известиям» председатель правления Ассоциации предприятий отрасли социального питания Андрей Плышевский. — В Красноярске — иерсиниоз, там нарушены условия хранения продукции. Существует большое количество норовирусов, ротавирусов, местом распространения которых является пищеблок, но источником может быть кто угодно: ребенок, работник столовой, преподаватель. Разумеется, что все эти случаи тоже должны каким-то образом предотвращаться, в том числе и системно.

Однако, замечает он, нередко происходят и непосредственно пищевые отравления в школьных столовых. И здесь, говорит Плышевский, есть системные проблемы.

— У нас принят закон об организации питания в начальной школе, и резко увеличилось количество детей, которых надо кормить, — заявил он. — Пищеблоки, которые построены в советское время — а у нас таких 90 процентов — до этого работали не как сырьевые, они не предназначены для работы на сырье.

Аварийное питание Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Речь идет о том, что созданные в советских школах пищеблоки должны были быть доготовочными или раздаточными, «все самые рискованные операции были вынесены из школы».

— За перемену длительностью 15-20 минут, а то и 10 минут, нужно накормить большое количество детей , — говорит Плышевский. — Пищеблоки просто не успевают работать по необходимой технологии. А любое нарушение технологии — не только приготовления пищи, но даже технология движения продукта в пищеблоке — и сырье и готовый продукт начинают пересекаться, из-за чего может произойти заражение продуктов. Серьезная проблема возникает и при накрытии столов: надо быстро накрыть, быстро убрать. Наша система не предназначена для работы с большим количеством детей.

По его словам, в школе недостаточно специалистов, которые могут осуществить грамотную приемку товара, вести производственный контроль .

— Плюс сама система организации очень слабая, — говорит Плышевский. — Например, не хватает рукомойников. Питается 200 человек, на них четыре рукомойника и 10 минут. Дети физически руки помыть не успевают. Эти проблемы начинают наслаиваться одна на другую, создавая дополнительные риски.

Координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта замечает: в ситуации со школьным питанием важно, чтобы ключевым ответственным звеном перестал быть директор школы.

Аварийное питание Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Он — ни в силу объемов своих задач, ни в силу отсутствия финансирования — не может контролировать качество питания: для этого нужны специалисты и ресурсы , — сказал Гетта «Известиям». — Но правовых инструментов для таких изменений пока нет, и каждая отдельная ситуация решается частным порядком. Также это вопросы переоборудования школьных столовых, где не хватает современного оборудования, повышение качества продуктов, управление поставками.

Плышевский соглашается: нужно относиться к питанию в учреждениях как к системе, а не говорить, что за это отвечает только директор, который физически не может проконтролировать, как будут произведены закупки, где будет храниться продовольствие до того, как его привезли в школу, как его приняли .

— До 30% расходов питания — это расходы на логистику, — замечает Гетта. — Сейчас в некоторых муниципалитетах каждая школа закупает у своего поставщика, а это обозначает, что условно 30 «Газелей» с наборами продуктов по отдельным контрактам и отдельному расписанию едут по 30 школам, при том что меню в этих школах примерно одинаково. Системные решения данного вопроса позволили бы качественно улучшить питание школьников.

Дешевые продукты, дешевые люди

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова считает, что все проблемы питания в школах и других учреждениях закладываются еще на стадии торгов.

— Здесь точно не может быть бесконечно большого количества участников и игры на понижение, где главным критерием является цена, — сказала она. — Из-за битвы за низкую цену начинается экономия на качестве. Люди вынуждены экономить на всем. Нельзя обвинить компании в том, что они хотят отравить школьников. Точно нет. Но когда у тебя три копейки, то ты вынужден снижать планку и за эти три копейки сделать максимальное из возможного.

Андрей Плышевский также замечает, что существующая система мешает прийти на рынок профессионалам.

— ФАС считает, что рынок питания такой простой, что на нем может находиться кто угодно, — замечает он. — И в итоге торги выигрывают, например, компании строй-индустрии. Эти компании никогда не занимались питанием.

Аварийное питание Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Дыбова отмечает: должны быть другими критерии. Фирмы, играющие на понижение, «рушат торги», но они не будут выходить на аукционы, если будут знать, что у них точно будут проверки по качеству, проверки продуктов, проверки, оборудования.

— И тогда нормальные добропорядочные предприниматели смогут получить деньги, которые соответствуют тому качеству, которое нам необходимо, — заявила вице-президент ТПП. — Ведь предприниматель тратит деньги на то, чтобы было обеспечение этого контракта, нужно заплатить банку, заплатить за участие в торгах. Здесь нужно вносить изменения в саму контрактную систему.

По ее словам, нынешняя контрактная система должна была обеспечить конкуренцию, здоровый рынок и развитие.

— Однако погоня за минимальной ценой уводит из бизнеса все деньги, — заметила Быкова. — Невозможно все время работать без прибыли, невозможно все время быть на грани рентабельности, невозможно на всем экономить. Из-за этого появляются самые дешевые продукты, самые дешевые люди, потому что нормальную зарплату платить невозможно. Этот шарик уже запущен и он летит в пропасть.

Андрей Плышевский замечает, что питание есть не только в школах, но еще в больницах и таких социальных учреждениях, как детдома, интернаты.