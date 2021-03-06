На Сахалине в детском саду выявили кишечную инфекцию

В поселке Шахтерск Углегорского района у девятерых воспитанников детского сада обнаружили кишечную инфекцию, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области в Telegram в субботу, 6 марта.

Семеро воспитанников дошкольного учреждения были госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном наблюдении.

«При обращении за медицинской помощью всем детям оперативно проведен комплекс диагностических исследований и назначена соответствующая терапия. В состоянии пациентов отмечается положительная динамика, угроз здоровью нет», — сказано в сообщении.

В район для выяснения причин произошедшего выехала комиссия областного Минздрава. Губернатор региона Валерий Лимаренко в Telegram сообщил, что взял ситуацию на контроль.

В пятницу сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту отравления шести человек в детском саду в городе Тольятти.