Роспотребнадзор назвал возможную причину массового отравления в Каспийске

Причиной массового отравления в Каспийске могла стать загрязненная вода. Об этом сообщила в четверг, 25 февраля, пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.

«По предварительным результатам лабораторных исследований материала от больных, в трех случаях выделена дизентерия Флекснера, в четырех пробах обнаружена РНК ротавируса. Предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в эпидемиологическом очаге были отобраны 56 проб, из них две не отвечают требованиям по вирусологическим показателям, а 12 не соответствуют по санитарно-химическим показателям.

Накануне, 24 февраля, стало известно, что 16 детей города Каспийска в Дагестане госпитализировали с признаками отравления. Прокуратура республики организовала проверку после массового отравления жителей Каспийска.

Всего в период с 23 по 24 февраля в каспийскую больницу с симптомами отравления обратились 29 пациентов, среди которых 26 детей преимущественно дошкольного возраста.

В тот же день ГУ МЧС по Дагестану организовало подвоз питьевой воды в Каспийск из-за массового отравления. Также в городе проводят гиперхлорирование воды.