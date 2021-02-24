Прокуратура начала проверку после отравления детей в Каспийске

Прокуратура Республики Дагестан организовала проверку после массового отравления жителей Каспийска, в том числе детей. Об этом в среду, 24 февраля, заявила старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова.

«Предварительно установлено, что с признаками острой кишечной инфекции в больницу поступили более 20 человек, среди которых 19 детей», — сказала она.

В ходе проверки дадут оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как уточнили в минздраве республики, всего в период с 23 по 24 февраля в каспийскую больницу с симптомами отравления обратились 29 пациентов, среди которых 26 детей, преимущественно дошкольного возраста.

В стационар Махачкалы были госпитализированы 19 человек. Утром 24 февраля трех из них с легким течением заболевания выписали на амбулаторное долечивание, еще 10 человек лечатся амбулаторно под наблюдением специалистов.

У пациентов отмечаются повышенная температура, тошнота, рвота. Они получают все необходимое лечение, состоянию их здоровья ничего не угрожает, отметили в минздраве.

Ранее в среду телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре сообщил, что в больницу города Каспийска с признаками отравления госпитализировали 16 детей, еще трое от госпитализации отказались. Специалисты ведомства выясняют причины случившегося.