В Дагестане 16 детей госпитализировали с признаками отравления

В больницу города Каспийска в Дагестане госпитализировали 16 детей. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре.

По его информации, у детей выявлены признаки отравления. Еще трое от госпитализации отказались.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что с 1 по 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу Дагестана обратились 30 учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от семи до 14 лет с симптомами отравления.

Позднее стало известно, что число отравившихся возросло до 74 человек.

Роспотребнадзор Дагестана тогда установил, что отравление произошло через воду, в которой нашли возбудителей дизентерии.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).