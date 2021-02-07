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Число отравившихся водой в Дагестане возросло до 74 человек
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Число отравившихся водой в Дагестане возросло до 74 человек

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Число отравившихся в Хунзахском районе Дагестана возросло до 74 человек. Об этом сообщила 7 февраля врио министра здравоохранения республики Татьяна Беляева.

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По ее словам, госпитализированы десять человек, в том числе пять детей, остальные получают помощь амбулаторно.

Накануне сообщалось, что за медпомощью обратились 64 человека. Первые пациенты поступили в лечебные учреждения 4 февраля.

Большинство отравившихся — дети из села Арани. Основные симптомы, на которые они жаловались: диарея, тошнота, слабость, боли в животе и повышенная температура. К 6 февраля в больнице с симптомами острой кишечной инфекции в больнице находились восемь человек.

С 1 по 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились 30 учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от семи до 14 лет с симптомами отравления.

Роспотребнадзор Дагестана установил, что отравление произошло через воду, в которой нашли возбудителей дизентерии.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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