Число отравившихся водой в Дагестане возросло до 74 человек
Число отравившихся в Хунзахском районе Дагестана возросло до 74 человек. Об этом сообщила 7 февраля врио министра здравоохранения республики Татьяна Беляева.
По ее словам, госпитализированы десять человек, в том числе пять детей, остальные получают помощь амбулаторно.
Накануне сообщалось, что за медпомощью обратились 64 человека. Первые пациенты поступили в лечебные учреждения 4 февраля.
Большинство отравившихся — дети из села Арани. Основные симптомы, на которые они жаловались: диарея, тошнота, слабость, боли в животе и повышенная температура. К 6 февраля в больнице с симптомами острой кишечной инфекции в больнице находились восемь человек.
С 1 по 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились 30 учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от семи до 14 лет с симптомами отравления.
Роспотребнадзор Дагестана установил, что отравление произошло через воду, в которой нашли возбудителей дизентерии.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).