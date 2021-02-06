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Число отравившихся водой в Дагестане возросло до 64

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Число отравившихся в Хунзахском районе Дагестана возросло до 64. Об этом в субботу, 6 февраля сообщает пресс-служба минздрава региона в Instagram.

В ведомстве уточняют, что большинство отравившихся — дети из села Арани. Основные симптомы, на которые они жаловались: диарея, тошнота, слабость, боли в животе и повышенная температура. К 6 февраля в больнице с симптомами острой кишечной инфекции находятся восемь человек.

Опасный сюрприз: в Буйнакске отравились более 70 человек
Под подозрением — некачественные новогодние подарки и питьевая вода

Роспотребнадзор Дагестана установил, что отравление произошло через воду, в которой нашли возбудители дизентерии.

Сейчас медики выявляют новых заболевших, обходя дворы с измерением температуры тела и сбором жалоб. Кроме того, проводится дезинфекция в местах выявления лиц с симптомами кишечной инфекции, а также вакцинация детей против гепатита А.

«Всем заболевшим оказывается полный объем медицинской помощи, состояние их легкой и средней степени тяжести. В очаге организован и проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Данный вопрос находится под личным контролем врио министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой», — говорится в сообщении Минздрава.

С 1 по 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились 30 учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет с симптомами отравления.

По факту произошедшего Следственный комитет России по Дагестану возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В Буйнакске, начиная с 9 января, в ГБУ РД «Детская городская больница» обратились 303 человека, в том числе 239 детей с признаками пищевого отравления, повышенной температурой, рвотой и диареей, сообщали в мэрии города. Им оказали необходимую медпомощь. Из них 199 человек были госпитализированы.

Роспотребнадзор установил, что причиной отравления стала некачественная питьевая вода. Специалисты промыли и провели хлорирование водопроводных сетей Буйнакска, из-за чего подача воды в город была приостановлена. Был организован временный подвоз воды местным жителям.

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