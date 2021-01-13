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Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в Буйнакске

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Случаи массового отравления детей в дагестанском Буйнакске произошли из-за загрязнения водопроводной воды. Об этом в среду, 13 января, пишет пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

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«При проведении лабораторных исследований в одной пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных выделены ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter). По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства», — указано в сообщении.

В целях локализации и ликвидации очага инфекции управление ведомства организовало полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Также усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению Буйнакска.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее в среду стало известно, что правоохранители проводят комплекс следственных действий в отношении должностных лиц, которые отвечают за работу водопроводных сетей и контролируют качество подаваемой населению воды.

По данным администрации, в настоящее время из 71 обратившегося за медицинской помощью 37 пациентов выписаны. Состояние 34 человек оценивается как «легкой и средней формы заболеваемости». В мэрии уточнили, что в больницах в настоящий момент остается более 30 детей.

В региональном СК возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В пресс-службе Роспотребнадзора Дагестана отметили, что в городе закрыты детские сады до выяснения причин массового отравления. Все образовательные организации Буйнакска будут снабжать бутилированной водой до выяснения причин произошедшего. Жителям также организован подвоз воды.

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