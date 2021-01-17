Число госпитализированных с отравлением в Буйнакске возросло до 199

Уже 303 человека с признаками отравления обратились за медицинской помощью в дагестанском Буйнакске, из них 199 человек были госпитализированы. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщили в мэрии города.

«Всего с момента начала массового отравления в городе Буйнакске за помощью обратились 303 человека, из них 239 — дети. В госпитализации нуждались 199 человек, 170 — дети. На сегодня в больнице остаются 70 пациентов, из которых 43 — дети. За последние сутки выписаны 34 (пациента. — Ред.), тогда как поступивших было 10. Уже наблюдается положительная динамика», — сообщили местные власти ТАСС.

Ранее, 15 января, сообщалось, что в больнице находятся 96 человек, всего помощь медиков потребовалась 196 жителям.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По данным регионального Роспотребнадзора, отравление произошло из-за загрязнения водопроводной воды. В материалах от 19 заболевших и в пробах воды нашли возбудителя дизентерии. В водопроводной ветке, которая идет от водозабора Апке-озень, обнаружили многочисленные самовольные врезки, из-за чего трубы оказались затоплены, а «колодцы» — заполнены канализационными стоками.

Местным жителям организовали подвоз питьевой воды и призвали не пользоваться водой МУП «Буйнакскводоканала». Образовательные организации города также снабжают бутилированной водой.