Жителям Буйнакска организуют подвоз воды из-за массового отравления

Власти дагестанского Буйнакска организуют подвоз питьевой воды населению на фоне более 70 случаев отравления, в том числе среди детей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в своем Instagram-аккаунте в среду, 13 января.

Отмечается, что глава города запретил использование воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения МУП «Буйнакскводоканал» для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения.

Несмотря на то что источник отравления пока не обнаружен, руководство города решило провести гиперхлорирование водопроводных сетей.

«В связи с этим горожанам рекомендовано не использовать водопроводную воду в течение ближайших трех суток. Для обеспечения населения водой во все районы города будут направлены водовозы», — указывает пресс-служба.

По данным администрации, в настоящее время из 71 обратившегося за медицинской помощью 37 пациентов выписаны. Состояние 34 человек оценивается как «легкой и средней формы заболеваемости». В мэрии уточнили, что в больницах в настоящий момент остаются более 30 детей.

В региональном СК возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Образцы воды изъяты для исследования. Ранее в качестве одной из возможных причин отравления называлось загрязнение питьевой воды.

В пресс-службе Роспотребнадзора Дагестана отметили, что в городе закрыты детские сады до выяснения причин массового отравления. Все образовательные организации Буйнакска будут снабжать бутилированной водой до выяснения причин произошедшего, добавили в пресс-службе минобрнауки республики.