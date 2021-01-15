Число госпитализированных из-за отравления в Буйнакске возросло до 196

Число обратившихся к медикам с отравлением в дагестанском городе Буйнакск возросло до 196, из них 96 человек госпитализированы, в основном — дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую мэрию в пятницу, 15 января.

«Всего с самого начала за помощью обратились 196 человек, из них 165 детей. Выписались 68 человек, все дети», — сказали в администрации.

На данный момент в городских больницах лечатся 96 человек, из которых 73 — дети.

Накануне сообщалось о 115 обратившихся за медпомощью.

Согласно версии СК, в период с 9 по 12 января в ГБУ РД «Детская городская больница» Буйнакска обратились 55 детей в возрасте от одного года до 16 лет с признаками пищевого отравления. У них были температура, рвота и диарея. Детям оказывают медицинскую помощь.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Местным жителям организовали подвоз питьевой воды и призвали не пользоваться водой МУП «Буйнакскводоканала». Образовательные организации города также снабжают бутилированной водой.

По данным регионального Роспотребнадзора, отравление произошло из-за загрязнения водопроводной воды. В материалах от 19 заболевших и в пробах воды нашли возбудителя дизентерии. В водопроводной ветке, которая идет от водозабора Апке-озень, обнаружили многочисленные самовольные врезки, из-за чего трубы оказались затоплены, а «колодцы» — заполнены канализационными стоками.

Для профилактики распространения инфекции в Буйнакске приостановили работу детских садов и школ-интернатов до 17 января.