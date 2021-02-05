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В Дагестане 30 школьников обратились в больницу с отравлением

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В Дагестане 30 учеников одной из школ обратились к медикам с симптомами пищевого отравления, возбуждено уголовное дело. Об это сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по республике в пятницу, 5 февраля.

Опасный сюрприз: в Буйнакске отравились более 70 человек
Под подозрением — некачественные новогодние подарки и питьевая вода

Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Согласно версии следствия, 4 февраля 2021 года в Хунзахскую центральную районную больницу обратились семь учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от семи до 14 лет с болями в области живота, диареей и повышением температуры тела. Всем детям оказали медицинскую помощь.

Отмечается, что с 1 по 4 февраля в больницу с аналогичными симптомами обратились еще 23 ученика из этой школы.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

С участием специалистов Роспотребнадзора республики изъяли образцы воды и пищи из столовой школы для экспертного исследования.

В Буйнакске, начиная с 9 января, в ГБУ РД «Детская городская больница» обратились 303 человека, в том числе 239 детей с признаками пищевого отравления, повышенной температурой, рвотой и диареей, сообщали в мэрии города. Им оказали необходимую медпомощь. Из них 199 человек были госпитализированы. К 26 января всех госпитализированных из-за отравления выписали, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города.

Роспотребнадзор установил, что причиной отравления стала некачественная питьевая вода. Специалисты промыли и провели хлорирование водопроводных сетей Буйнакска, из-за чего подача воды в город была приостановлена. Был организован временный подвоз воды местным жителям.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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