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В Дагестане приступили к гиперхлорированию воды после массового отравления

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В городе Каспийск республики Дагестан проводят гиперхлорирование воды после массового отравления людей. Об этом 24 февраля сообщили пресс-службе мэрии города.

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Отмечается, что дополнительные меры предосторожности были предприняты в микрорайоне «Кемпинг», где и произошло отравление.

«Подача воды в микрорайон продолжается, но с дополнительными мерами безопасности: в нее добавлены коагулянты, осуществляется дополнительная очистка — гиперхлорирование», — сообщили ТАСС в мэрии Каспийска.

Ранее в этот же день ГУ МЧС по Дагестану организовало подвоз питьевой воды в Каспийск.

Всего в период с 23 по 24 февраля в каспийскую больницу с симптомами отравления обратились 29 пациентов, среди которых 26 детей, преимущественно дошкольного возраста.

В стационар Махачкалы были госпитализированы 19 человек. Утром 24 февраля трех из них с легким течением заболевания выписали на амбулаторное долечивание, еще 10 человек лечатся амбулаторно под наблюдением специалистов.

По факту отравления детей прокуратура начала проверку. В ходе проверки дадут оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Также Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту массового отравления. В пресс-службе ведомства отмечали, что речь идет об уголовном деле по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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