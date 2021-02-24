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В Каспийске организован подвоз питьевой воды из-за массового отравления
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В Каспийске организован подвоз питьевой воды из-за массового отравления

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ГУ МЧС по Дагестану организовало подвоз питьевой воды в Каспийск из-за массового отравления. Об этом 24 февраля сообщается в аккаунте ведомства в Instagram.

«В связи со сложившейся эпидобстановкой в городе Каспийске для обеспечения жителей города питьевой водой от МЧС Дагестана работают три водовоза», — говорится в сообщении.

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Также Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту массового отравления. В пресс-службе ведомства отмечали, что речь идет об уголовном деле по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

«По версии следствия, в феврале 2021 года в Каспийскую центральную городскую больницу обратились 26 детей в возрасте от 3 месяцев до 14 лет с симптомами кишечной инфекции. Всем поступившим детям оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Дагестану.

Всего в период с 23 по 24 февраля в каспийскую больницу с симптомами отравления обратились 29 пациентов, среди которых 26 детей, преимущественно дошкольного возраста.

В стационар Махачкалы были госпитализированы 19 человек. Утром 24 февраля трех из них с легким течением заболевания выписали на амбулаторное долечивание, еще 10 человек лечатся амбулаторно под наблюдением специалистов.

У пациентов отмечаются повышенная температура, тошнота, рвота. Они получают всё необходимое лечение, состоянию их здоровья ничего не угрожает, отметили в Минздраве.

По факту отравления детей прокуратура начала проверку. В ходе проверки дадут оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

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