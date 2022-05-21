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Мухи не отдельно: какие нарушения найдены ОНФ в школьных столовых

Жалобы родителей на горячую линию по качеству питания привели к 127 административным делам
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В школьных завтраках и обедах периодически находят мух и волосы, иногда еда готовится из просроченных продуктов. Дети жаловались родителям на рвоту и даже попадали в больницы с отравлениями. Содержанием самых резонансных жалоб с «Известиями» поделились в Бюро расследований ОНФ. В течение учебного года по 127 из них возбуждены административные дела. По словам экспертов, отравления детей в школьных столовых и критичные нарушения СанПинов — «не массовая история». Однако, нужно выработать единый подход к контролю качества питания учеников — сейчас им не всегда скоординированно занимаются сразу несколько ведомств и общественных организаций.

Мошки, мухи, волосы

Порядка 200 резонансных жалоб о нарушении санитарно-эпидемиологических мер поступило в текущем учебном году на горячую линию контроля качества питания в школах. Ее в сентябре 2021 года запустил Общероссийский народный фронт совместно с Минпросвещения.

Все эти обращения были направлены в оперативный штаб Минпросвещения, а по 127 жалобам провела проверки Генпрокуратура, сообщили «Известиям» в Бюро расследований ОНФ.

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Мухи не отдельно2
школа
Фото: Global Look Press/dpa/Martin Schutt

В 2022 году в школьных столовых зафиксированы случаи занижения массы порций, калорийности, случаи включения в состав блюд колбасных изделий, сообщили в Роспотребнадзоре. По всем фактам выявленных нарушений приняты меры административного воздействия, изъято более 20 т продуктов.

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— С момента введения федерального финансирования питания учеников 1–4 классов прошло два учебных года, количество сигналов несколько снизилось. Практически нет сообщений о том, что дети не обеспечены питанием, — рассказал руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев. — Теперь на повестке возникло множество других вопросов, например, как делать замену блюд при сбоях логистики, что мы наблюдали в феврале-марте. Количество денег, выделяемых на питание, должно плавно перейти в качество питания, его организации, и тут проблем даже больше.

Всё чаще родители спрашивают об обеспечении питанием детей с непереносимостью отдельных продуктов, добавил он.

— Остро встал вопрос оборудования и кадров: с введением бесплатного питания количество детей в столовой резко увеличилось, нагрузка и ответственность возросли, а финансирование и материальная часть оставляют желать лучшего. Выпускники кулинарных техникумов мечтают работать в ресторанах, а не в школьной столовой. Мы разбираемся с каждым конкретным инцидентом и жалобой от родителей, — отметил Валерий Алексеев.

Мухи не отдельно3
школьная столовая
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В Бюро расследований ОНФ также поделились содержанием самых вопиющих случаев. Например, из города Заринска в Алтайском крае на школу № 2 пришла такая жалоба:

«Еда несвежая. Недоваренная еда. Горох залитый кипятком. Засохшая колбаса. Было отравление. Документы из больницы должны быть на почте». Нарушения по итогам проверки подтвердились, а виновных привлекли к административной ответственности.

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«У ребенка болит живот после школьной столовой и рвота», — рассказали из Сургута о школе № 22 имени Пономарева. Местная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

«Дети в классе ежедневно жалуются на обнаруженные волосы в тарелке, а также мошек, мух», — такую характеристику дали родители учеников школе поселка Пионерский, Свердловская область. Найденные нарушения стали поводом для привлечения причастных к административной ответственности.

Резонансно, но единично

Дети наиболее чувствительны к нарушению санитарно-эпидемиологических мер, подчеркнула нутрициолог, эксперт по здоровью Coral Club Елена Мановска.

— Источником отравления могут быть продукты питания с каким-либо возбудителем. Еще одна причина — нарушение правил хранения или неправильное приготовление, — сказала она. — Последствия отравления почти всегда отражаются на состоянии здоровья, так как растущий организм требует значительного и постоянного поступления всех строительных материалов: белков, жиров, витаминов, микроэлементов. А любые дисбалансы требуют длительного восстановления.

Мухи не отдельно
столовая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Усиленный контроль в сфере школьного питания крайне важен, это стратегически важное направление, считает директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. Однако, добавила она, критичные нарушения СанПинов и отравления школьников — «не массовая история». Такие случаи, хоть и резонансны, но единичны.

Полностью исключить подобные ситуации, к сожалению, невозможно, отметил директор Отраслевого союза развития социального питания, член рабочей группы Госсовета по вопросам питания школьников Владимир Чернигов.

— Пока будет дорожное движение, будут случаться ДТП. Пока будет организация питания, будут происходить, как мы говорим, пищевые инциденты, у которых могут быть самые разные причины и последствия, — сказал он. — Однако оценивать ситуацию правильно было бы, исходя их количества случаев на 1 тыс. учащихся.

Каждый отдельный инцидент, по его словам, нуждается в детальном рассмотрении. Но для оценки состояния системы в целом необходимо создать единый подход мониторинга — каждое ведомство или организация, связанные с горячим питанием, сегодня делают замеры по своим требованиям. Из-за этого посмотреть на ситуацию в целом сложно.

Мухи не отдельно1
школьная еда
Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

— Сейчас ведутся разговоры о том, что очень много мониторингов и заявлений относительно горячего питания в школе, и этот процесс нужно унифицировать — разработать единую методическую и методологическую основу оценки состояния этой сферы, — пояснил Валерий Чернигов.

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К этому же стремятся и в правительстве. В феврале 2022 года по итогам заседания по организации бесплатного горячего питания в школах вице-премьер Татьяна Голикова поручила синхронизировать тематические мониторинги Минпросвещения и Координационного центра правительства.

Качество горячего питания в школах Минпросвещения контролирует через различные механизмы, отметили в пресс-службе ведомства. «Прежде всего, это оперативный штаб с участием руководителей органов управления образованием регионов, аппаратов полномочных представителей Президента в федеральных округах, Роспотребнадзора, Генеральной прокуратуры, представителей ОНФ. Данные штаб разбирает как системные подходы к повышению качества питания, так и частные случаи выявленных нарушений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также ведется статистика всех обращений граждан на горячие линии и официальные сайты, включая специальные раздел на сайте Госуслуг, добавили в ведомстве. За последний год общее количество поступающих жалоб по каналам Минпросвещения сократилось в 19 раз. Министерство также ведет синхронизацию мониторингов. К этим данным добавляется информация с цифровой платформы ведомства — наличие ежедневного меню на сайте школы, соблюдение массы порций, их калорийности и энергетической ценности.

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