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Переменка цен: себестоимость школьных обедов выросла на 18%

Расходы на питание младшеклассников удастся покрыть из средств, сэкономленных во время удаленки
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Переменка цен: себестоимость школьных обедов выросла на 18%
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2022-04-06 19:45:20
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Себестоимость порции еды в школьной столовой выросла в среднем на 18%, сообщили «Известиям» в Отраслевом союзе развития социального питания по итогам тематического мониторинга. Сильнее всего подорожали какао, сахар и овощи. Это означает, что скоро родителям учеников средних и старших классов придется больше платить за школьные обеды. Дополнительные расходы на горячее питание для младшеклассников удастся покрыть за счет бюджета — средств, выделенных на эти цели правительством, достаточно, отметили в Минпросвещения.

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С чего начинается порция

Отраслевой союз развития социального питания запросил у профильных операторов данные о закупочных ценах и на основе этой информации подготовил статистику. Согласно ей, школьная тарелка — набор продуктов, которые включают в обед и завтрак ученика — с 1 февраля заметно подорожала.

— По СанПину у нас есть определенный список продуктов, который ребенок должен получать в рамках школьного завтрака и обеда. Исходя из изменения оптовой стоимости этих продуктов по регионам, в среднем по России стоимость продуктов в школьной тарелке выросла на 18%, — рассказал исполнительный директор Союза Тимофей Фионов.

Если рассматривать данные по отдельным категориям, то цена какао, например, за два месяца выросла на 52%, сахара — на 49%, овощей — на 47%. Наименьшую динамку показали кисломолочные продукты (2%), печенье и кондитерские изделия (6%), а также рыба (6%) и макароны (6%).

Данные представят на ближайшем заседании Оперативного штаба Минпросвещения по горячему питанию.

Переменка цен
столовая
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Если говорить о бесплатном горячем питании, которое положено ученикам младших классов, покрыть разницу можно будет за счет неизрасходованных ранее средств, уверен он.

— Есть федеральная субсидия на питание 1–4 классов. В ее рамках есть экономия, потому что она выделяется из расчета на все учебные дни на 100% школьников. Но периодически дети болеют, пропускают уроки по семейным обстоятельствам, сидят на дистанционке, то есть 100% посещаемости в любом случае нет. Экономия составляет порядка 15% от субсидии, — объяснил он. ­— Минпросвещения со своей стороны уже сообщало регионам, что эту экономию можно использовать на индексацию питания, чтобы сохранить наполненность школьной тарелки.

Стоимость продуктов питания для школьников

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В Минпросвещения тоже считают, что выделенные на организацию горячего питания средства покроют все расходы.

— Финансирование питания всех школьников младших классов поддерживается из федерального бюджета, и на эти цели в текущем году выделено 63,2 млрд рублей. Фактическое увеличение, по сравнению с 2021 годом, на 2022 год составило 4,4 млрд рублей. Необходимое финансирование заложено и на 2023 и 2024 годы, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. — На сегодняшний день риск нехватки финансирования до окончания текущего учебного года отсутствует. При этом мониторинг в части предоставления питания поставлен министерством на особый контроль для возможности оперативного реагирования в случае изменения ситуации, в том числе и с ценообразованием.

Вопросы «Известий» о повышении стоимости школьного питания министерство оставило без ответа.

Переменка цен
взрослые
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Заплатят родители

Некоторые регионы уже проиндексировали цены на школьное питание, сообщил Тимофей Фионов. В качестве примеров он привел Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калининградскую области, Красноярский край.

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Однако, пояснил эксперт, с индексацией тарифов на льготное питание подорожает и платное. То есть родители учеников средних и старших классов будут вынуждены платить за школьные обеды больше.

Например, уже точно школьные завтраки подорожают в Хабаровске — местные власти сообщили об этом городскому телеканалу. Изменения произойдут с 1 мая. Муниципалитеты, которые не станут повышать цены в этом учебном году, скорее всего, вынуждены будут сделать это с сентября.

О росте цен уже начали предупреждать на родительских собраниях, рассказала директор по развитию Национальной родительской ассоциации (НРА) Марианна Шевченко. Об этом, по ее словам, сообщали в тематических чатах некоторые мамы и папы.

— Питание — часть общей экономической ситуации, и школьная тарелка — это уже финал происходящих изменений. Конечно, хотелось бы, чтобы цены на школьное питание были заморожены. Но важно, чтобы повышение, если оно произойдет, осуществлялось в рамках федерального регулирования, разумного, объективного, прозрачного подхода, — сказала она.

Часть родителей уже начала задумываться об отказе от школьного питания в расчете на то, что собирать ребенку обед с собой будет дешевле, добавила Марианна Шевченко.

Переменка цен
рацион
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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— Хотелось бы, чтобы эта статья расходов была в приоритете у семей, потому что школьное питание составляется с учетом нужных витаминов и микроэлементов и готовится с соблюдением санитарных норм. Это безопаснее и полезнее, чем условный бутерброд с колбасой, — считает представитель НРА.

С 1 сентября 2020 года под эгидой Общероссийского народного фронта (ОНФ) работает горячая линия по контролю качества питания школьников. По словам руководителя местного бюро расследований Валерия Алексеева, сейчас организаторы питания сообщают о росте цен на продукты. Из-за этого некоторые из них оказались «на грани рентабельности».

— Те, кто занимается организацией школьного питания, столкнулись с теми же явлениями, которые были на потребительском рынке: с одной стороны, ажиотажный спрос, с другой — недобросовестные действия некоторых поставщиков, которые придерживали товар на складах, — рассказал он. — У нас были такие жалобы.

Сейчас ситуация потихоньку нормализуется, но требует контроля, сказал он.

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