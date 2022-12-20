Они за всех: Путин назвал каждого участника СВО героем

Все участники специальной военной операции — герои, заявил Владимир Путин 20 декабря на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Президент признался, что постоянно думает о том, как они подвергают себя опасности. Вместе с тем именно эти люди в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг. Кто еще получил награды из рук российского лидера в этот день — в материале «Известий» .

Смерть терроризму

Вернувшегося ночью в Москву после визита в Минск президента уже днем ожидало торжественное мероприятие: он вручил 17 видов государственных наград. В Екатерининском зале Кремля собрались те, кто добился выдающихся результатов в различных областях — от науки до сельского хозяйства. На этот раз награды получили 28 человек.

Как и ожидалось, особое внимание было уделено участникам СВО. «Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей , которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий», — сказал Владимир Путин.

Президент назвал героями всех, кто находится сейчас в зоне спецоперации — они каждую секунду подвергают себя опасности, «я думаю об этом постоянно» , признался глава государства. Поздравить всех, кто заслуживает госнаграду, в Екатерининском зале невозможно. «То, что происходит здесь, это вещи символического характера, и с нами нет, конечно, тех, которые получают награды, многие из которых еще не получили, но достойны их, нет тех ребят, которые ушли, руководителей, таких как Александр Захарченко — первый руководитель Донецкой Народной Республики», — добавил президент.

Они за всех Вручение государственных наград с участием президента РФ Владимира Путина Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Героем России стал участник военной операции старший лейтенант Степан Белов. Еще одна звезда Героя присвоена майору Константину Широкову . Военкор Семен Пегов, удостоенный ордена Мужества, поблагодарил жителей Донбасса и назвал его сокровищем, которое Россия «вернула в семью».

Сержант войск Национальной гвардии России Лев Макеев, выступая перед собравшимися, решил поднять боевой дух , сказав: «Работайте, братья». Именно эту фразу лейтенант полиции Магомед Нурбагандов в 2016 году произнес перед тем, как боевики, требовавшие его призвать коллег уйти с работы, расстреляли мужчину. « Ведь наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Вечная память героям, принявшим смертельный бой. Быть воином — жить вечно. Слава спецназу! Смерть терроризму! », — сказал Макеев, чем вызвал бурные аплодисменты в зале. Ему президент вручил орден мужества. В беседе с «Известиями» Лев Макеев рассказал, что участвует в СВО с 24 февраля и собирается вернуться на фронт «как только, так сразу».

Митрополит Ювеналий (Поярков) после вручения ему ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени решил помолиться — о властях, воинах и Отечестве.

«Было бы невозможно выжить»

Представители новых регионов тоже получили награды за защиту населения от украинской агрессии . Врио главы ЛНР Леонид Пасечник и врио руководителя ДНР Денис Пушилин удостоились орденов «За заслуги перед Отечеством» I степени. Врио губернатора Запорожской области Евгению Балицкому и врио главы Херсонской области Владимиру Сальдо президент вручил ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Все они признали, что это прежде всего награда для жителей новых регионов . «Мы в 2014 году все вместе, всей республикой приняли решение не соглашаться с той политикой националистической Украины, решили отстоять свою землю, решили отстоять свою историю, решили отстоять нашу возможность остаться братьями с народом России », — сказал Леонид Пасечник. Он заметил, что без российской помощи республике было бы невозможно выжить.

«Я горд, для меня честь руководить регионом с такими стойкими людьми. И сейчас непросто, но мы сейчас не сами — мы дома, поэтому со всем справимся и вместе с Россией победим », — добавил Денис Пушилин.

Они за всех Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин (справа), награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Владимир Сальдо заметил, что полученная им награда отражает отношение ко всем жителям Херсонской области. Он напомнил: в 2003 году в Херсоне был восстановлен памятник основателю города князю Григорию Потемкину, который многое сделал, чтобы все причерноморские земли были включены в состав Российской империи. «Видимо, это был знаковый момент, потому что через 20 лет здесь, в Екатерининском зале, мы получаем награды», — сказал он.

Евгений Балицкий обратился к российским матерям. Их он поблагодарил за то, что их сыновья идут защищать Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс. « Мамы, мы воспитаем своих детей так же, что, когда придется, они грудью встанут за ваших, за детей России, за всю Россию », — пообещал он.

К слову, матери на церемонии награждения тоже присутствовали. Так, жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко, получившая звание «Матери-героини», призналась, что для нее награда была неожиданной . Женщина подчеркнула, что таких как она — тысячи. Напомним, что звание присваивается матерям России, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 млн рублей.

Среди собравшихся в Кремле были и ученые. Например, почетный научный руководитель «Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики» Радий Илькаев получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он пообещал всем, что организация сможет обеспечить надежность, безопасность и эффективность отечественного ядерного оружия в условиях безъядерных испытаний.