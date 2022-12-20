Они за всех: Путин назвал каждого участника СВО героем
Все участники специальной военной операции — герои, заявил Владимир Путин 20 декабря на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Президент признался, что постоянно думает о том, как они подвергают себя опасности. Вместе с тем именно эти люди в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг. Кто еще получил награды из рук российского лидера в этот день — в материале «Известий».
Смерть терроризму
Вернувшегося ночью в Москву после визита в Минск президента уже днем ожидало торжественное мероприятие: он вручил 17 видов государственных наград. В Екатерининском зале Кремля собрались те, кто добился выдающихся результатов в различных областях — от науки до сельского хозяйства. На этот раз награды получили 28 человек.
Как и ожидалось, особое внимание было уделено участникам СВО. «Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий», — сказал Владимир Путин.
Президент назвал героями всех, кто находится сейчас в зоне спецоперации — они каждую секунду подвергают себя опасности, «я думаю об этом постоянно», признался глава государства. Поздравить всех, кто заслуживает госнаграду, в Екатерининском зале невозможно. «То, что происходит здесь, это вещи символического характера, и с нами нет, конечно, тех, которые получают награды, многие из которых еще не получили, но достойны их, нет тех ребят, которые ушли, руководителей, таких как Александр Захарченко — первый руководитель Донецкой Народной Республики», — добавил президент.
Вручение государственных наград с участием президента РФ Владимира Путина
Героем России стал участник военной операции старший лейтенант Степан Белов. Еще одна звезда Героя присвоена майору Константину Широкову. Военкор Семен Пегов, удостоенный ордена Мужества, поблагодарил жителей Донбасса и назвал его сокровищем, которое Россия «вернула в семью».
Сержант войск Национальной гвардии России Лев Макеев, выступая перед собравшимися, решил поднять боевой дух, сказав: «Работайте, братья». Именно эту фразу лейтенант полиции Магомед Нурбагандов в 2016 году произнес перед тем, как боевики, требовавшие его призвать коллег уйти с работы, расстреляли мужчину. «Ведь наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Вечная память героям, принявшим смертельный бой. Быть воином — жить вечно. Слава спецназу! Смерть терроризму!», — сказал Макеев, чем вызвал бурные аплодисменты в зале. Ему президент вручил орден мужества. В беседе с «Известиями» Лев Макеев рассказал, что участвует в СВО с 24 февраля и собирается вернуться на фронт «как только, так сразу».
Митрополит Ювеналий (Поярков) после вручения ему ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени решил помолиться — о властях, воинах и Отечестве.
«Было бы невозможно выжить»
Представители новых регионов тоже получили награды за защиту населения от украинской агрессии. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник и врио руководителя ДНР Денис Пушилин удостоились орденов «За заслуги перед Отечеством» I степени. Врио губернатора Запорожской области Евгению Балицкому и врио главы Херсонской области Владимиру Сальдо президент вручил ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Все они признали, что это прежде всего награда для жителей новых регионов. «Мы в 2014 году все вместе, всей республикой приняли решение не соглашаться с той политикой националистической Украины, решили отстоять свою землю, решили отстоять свою историю, решили отстоять нашу возможность остаться братьями с народом России», — сказал Леонид Пасечник. Он заметил, что без российской помощи республике было бы невозможно выжить.
«Я горд, для меня честь руководить регионом с такими стойкими людьми. И сейчас непросто, но мы сейчас не сами — мы дома, поэтому со всем справимся и вместе с Россией победим», — добавил Денис Пушилин.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин (справа), награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Владимир Сальдо заметил, что полученная им награда отражает отношение ко всем жителям Херсонской области. Он напомнил: в 2003 году в Херсоне был восстановлен памятник основателю города князю Григорию Потемкину, который многое сделал, чтобы все причерноморские земли были включены в состав Российской империи. «Видимо, это был знаковый момент, потому что через 20 лет здесь, в Екатерининском зале, мы получаем награды», — сказал он.
Евгений Балицкий обратился к российским матерям. Их он поблагодарил за то, что их сыновья идут защищать Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс. «Мамы, мы воспитаем своих детей так же, что, когда придется, они грудью встанут за ваших, за детей России, за всю Россию», — пообещал он.
К слову, матери на церемонии награждения тоже присутствовали. Так, жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко, получившая звание «Матери-героини», призналась, что для нее награда была неожиданной. Женщина подчеркнула, что таких как она — тысячи. Напомним, что звание присваивается матерям России, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 млн рублей.
Среди собравшихся в Кремле были и ученые. Например, почетный научный руководитель «Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики» Радий Илькаев получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он пообещал всем, что организация сможет обеспечить надежность, безопасность и эффективность отечественного ядерного оружия в условиях безъядерных испытаний.
Также награду из рук президента получил композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Владимир Путин присвоил ему звание народного артиста. Пользуясь случаем, композитор пригласил российского лидера на премьерный показ оперы-реконструкции о жизни князя Владимира, который состоится летом 2024 года. В беседе с «Известиями» Игорь Матвиенко признался, что не понимает творческих людей, которые уехали из России. По его словам, что бы ни происходило со страной, они должны быть здесь. При этом он выразил надежду, что рано или поздно его коллеги вернутся домой.