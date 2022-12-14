«Нет большей награды для нас, чем интерес наших зрителей»

В Государственном Кремлевском дворце прошло награждение лауреатов просветительской премии «Знание». «Наука и технология», «История», «Культура и искусство», «Экономика и бизнес» и другие — номинаций было в общей сложности 13. Среди победителей — персоналии и проекты. Так, одну из наград — «За лучший просветительский фильм» — получил фильм телеканала РЕН ТВ «Донбасс: возрождение». Лауреаты получали призы, благодарили, со сцены называли своих жен лучшими в мире, общались — и тут же договаривались между собой о новых проектах. Как в Москве выбирали главных просветителей года — в репортаже «Известий».

«Без аудитории нас не существует»

В Государственном Кремлевском дворце многолюдно. Мужчины в костюмах и женщины в вечерних платьях оживленно разговаривают в фойе. Сегодня определят лучших просветителей года в рамках премии Российского общества «Знание».

Всего можно получить награду в 13 номинациях, среди которых «Наука и технология», «История», «Культура и искусство», «Экономика и бизнес» и другие. Причем двух лауреатов — лучшего просветителя и лучший проект года в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» — выбрали сами россияне. Более 89 тыс. человек отдали свои голоса в соцсети «ВКонтакте» в поддержку своих фаворитов. Голосование проводилось с 10 ноября по 5 декабря.

Нет большей награды для нас Посетители Государственного Кремлёвского дворца перед началом церемонии вручения просветительской премии общества «Знание» Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

С одной из номинантов премии, учителем английского языка из Ульяновска, «Известиям» удалось пообщаться до церемонии оглашения победителей.

— Я учитель английского языка и тренер по межкультурной коммуникации. Здесь представлена в номинации «Просветительская деятельность в школе». Мои ученики побывали в 23 странах, представляя культуру России за границей. Еще я создала ассоциацию клубов интернациональной дружбы, они работают в нескольких регионах России. Всего мою программу по межкультурной коммуникации прошли более 20 тыс. человек, — поделилась Любовь Савельева.

По ее словам, сегодня как никогда важно и актуально общаться с представителями других стран на разных языках.

Знак качества

Награждение началось с выступления президента России Владимира Путина. Он поздравил общество «Знание» с 75-летним юбилеем.

— На Российском обществе «Знание» лежит немалая ответственность. За последние полтора года его деятельность уже качественно преобразилась, выходит на принципиально иной, более высокий уровень. Внедряются цифровые решения и современные подходы к работе с молодежью, растет востребованность онлайн-трансляций, ярко поданного видеоматериала, лекций по самой разнообразной тематике. Их выпуск под эгидой общества «Знание» уже стал своего рода знаком качества, — сказал он в видеообращении, которое транслировалось в зале.

Знание Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения по случаю 75-летия Российского общества «Знание» Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Торжественность мероприятия подчеркивает декор сцены, выполненный в золотом и черном цветах. Ведущие — Андрей Малахов и Яна Чурикова — начинают перечислять номинантов и объявлять лауреатов.

Вот лишь некоторые имена. Просветителем года в номинации «Наука и технологии» стал специальный корреспондент «Роскосмос Медиа» Владислав Миронов. В номинации «Экономика и бизнес» победил международный коммуникационный проект для продвижения экспорта, бизнеса и национальной культуры «Сделано в России». Просветителем года в этой же номинации номинации стал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка. А в номинации «Новые горизонты» лучшим стал гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

Одна из наград — «За лучший просветительский фильм» — досталась картине «Донбасс: возрождение», снятой РЕН ТВ.

— Просветительская работа очень почетная, очень благодарная. Думаю, со мной согласятся все присутствующие в этом зале. Мы стремимся не только нести знания, но и мотивировать на развитие, пробуждать любопытство, страсть к познанию. И мы учимся и развиваемся вместе с нашими зрителями, — сказал, получая награду, заместитель гендиректора РЕН ТВ по продюсированию Михаил Тукмачев. — Спасибо нашей аудитории за то, что даете нам эту возможность и поддерживаете наши усилия. Нет большей награды для нас, чем интерес наших зрителей. Наш проект посмотрели 11 млн человек. Это вселяет веру в себя и огромное желание делиться с вами всем, что мы можем узнать и увидеть благодаря огромным возможностям современного телевидения.

Нет большей награды для нас Заместитель гендиректора РЕН ТВ по продюсированию Михаил Тукмачев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В беседе с «Известиями» он выразил благодарность каналу РЕН ТВ за возможность делать такие актуальные и важные проекты.

— Это нужное и правильное дело, — подчеркнул Михаил Тукмачев.

В картине рассказано о том, что оставили после себя выбитые с теперь уже российских территорий украинские военные, и том, кто и как возвращает регион к нормальной жизни. Чтобы создать фильм «Донбасс: возрождение», съемочной группе РЕН ТВ пришлось работать практически на линии соприкосновения. Экскурсии по освобожденным районам проводили легендарные комбаты.

Съемки проходили под звуки взрывов в Мариуполе, в металлургическом комбинате города Енакиево ДНР и других освобожденных населенных пунктах.

А победителем в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» стал создатель крупнейшего в России научно-просветительского исторического проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.

— Без нашей аудитории нас не существует. Невозможно просвещать пустоту и вакуум, — провозгласил он со сцены.

Егор Яковлев получил сегодня и еще одну награду, уже в номинации «За вклад в просвещение в сфере «История».

Новые проекты

Все лауреаты получили памятные награды — кубы с узнаваемой символикой. Так, победители в номинации «Культура и искусство» получили кубы из материала, стилизованного под мрамор, который используют для создания произведений искусства. А победителям номинации «Наука и технологии» вручили куб из карбона, который широко используют в наукоемких отраслях.

Лауреаты не стеснялись благодарить своих близких со сцены и признаваться им в любви. Например, победитель в номинации «За лучшую просветительскую книгу» математик Петр Земсков назвал со сцены свою жену лучшей женщиной в мире. Зал встретил его заявление бурными аплодисментами. Ведущие премии не преминули отойти от сценария и пригласили жену математика на сцену. Ей подарили букет.

Нет большей награды для нас Победитель номинации «За лучшую просветительскую книгу» математик Петр Земсков Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Главные просветители года не только получали премии, но и договаривались реализовывать новые проекты.

Например, победитель в номинации «Культура и искусство» актер театра, кино и телевидения, театральный педагог Евгений Князев рассказал, как договорился с гендиректором VK Владимиром Кириенко о развитии школьной театральной деятельности. Кстати, компания VK получила награду в номинации «За общий вклад в просвещение».

По словам Евгения Князева, соцсеть «ВКонтакте» проведет обучение для всех желающих заниматься школьными театрами, и лучшие из них отправятся на фестиваль «Таврида» в Крыму.