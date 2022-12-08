Имя прозы: топ-5 самых обсуждаемых претендентов на «Большую книгу»

8 декабря в Доме Пашкова состоится церемония вручения «Большой книги» , самой статусной отечественной награды в области литературы. И самой обсуждаемой: все ее сезоны неизменно сопровождаются ожесточенными диспутами , а выбор жюри оценивается в диапазоне от «очередная смесь клюквы с баландой» до «высшего признания экспертного сообщества» и «компаса современного литпроцесса». Одним из главных событий финала должен стать роман Гузели Яхиной «Эшелон на Самарканд», из-за которого ее уже обвинили в плагиате. «Известия» изучили списки финалистов и выбрали самых интересных претендентов на литературный Олимп.

Дмитрий Данилов и «Саша, привет»

Один из самых востребованных современных драматургов Дмитрий Данилов ярко заявил о себе еще 10 лет назад романом «Горизонтальное положение». Но большая известность пришла в 2017 году, когда Михаил Угаров, идеолог Театра.doc., поставил его пьесу «Человек из Подольска». Следующий виток славы пришелся на уходящий год. Автор девяти книг прозы, пяти книг стихов, пяти пьес и оперного либретто в этом году стал лауреатом «Ясной Поляны» за роман «Саша, привет» , в котором прослеживается влияние Набокова и его «Приглашения на казнь».

Новый Цинциннат, филолог Сергей также живет в мире, где «вещество устало и сладко дремлет время». Он отбывает пожизненный срок за связь со студенткой в комфортных условиях тюрьмы под названием «Комбинат». Он хорошо питается, общается в соцсетях, работает, из неприятного — только ежедневные прогулки под прицелом оснащенного искусственным интеллектом автомата по имени Саша, которому надо сказать «Привет», а Саша сам решит, выстрелит он или нет. Точно никто не знает: мозги у него — электронные.

Данилова не миновал в этом году ряд скандалов. Первый разгорелся в Томске из-за спектакля «Сережа очень тупой», анонс которого появился на здании местного театра драмы, расположенного напротив администрации Томской области, возглавляемой губернатором Сергеем Жвачкиным. Жители Томска предположили в соцсетях, что афишу спектакля сняли не просто так. Впрочем, театр эту версию опроверг. Следующий инцидент произошел в Пскове, где одна из горожанок подала жалобу в управление ФАС на Псковский драматический театр им. Пушкина из-за названия спектакля «Сережа очень тупой» . В иске значилось, что оно оскорбляет людей с именем Сергей.

Роман Сенчин и «Русская зима»

Не вошедший в короткий список, но широко обсуждаемый сборник «Русская зима» , по мнению почитателей таланта одного из четырех столпов, а по выражению критика Рудалева — «выстрелов» русского неореализма, знаменует новую веху в творчестве Романа Сенчина . Если титульная повесть «У моря» — это классическое бегство, где неудачливый, измученный сериальной поденщиной столичный сценарист под 50 отправляется в вынужденный творческий отпуск в неприютном зимнем Крыму, то «Русская зима» — это «документальная», описанная во всех обжигающих подробностях история недавней женитьбы писателя, где хроникером, собственно, и выступает его вторая половина.

Имя прозы Роман Сенчин Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Главная героиня, 29-летняя Серафима Булатович (здесь зашифровано имя Ярославы Пулинович) — модный драматург из Екатеринбурга. Она умна, талантлива, привлекательна и очень востребована. Театры всего мира ставят ее пьесы, гонорары текут рекой. Серафиму обожают родственники, коллеги и друзья, а два любовника одолевают сообщениями, умоляя о встрече. Счастье, как это ни парадоксально, подворачивается на новосибирской писательской конференции, где Серафима встречает немолодого, мрачного, женатого писателя Олега Свечина…

Получился поразительно самоироничный парный портрет на фоне американских горок русской зимы в ее сибирской вариации с грызущим, заставляющим каждую секунду трястись и колотиться холодом.

Павел Басинский и «Подлинная история Анны Карениной»

Лауреат всех возможных премий, включая Государственную, по выражению друга и соперника в нынешнем финале «Большой книги» Алексея Варламова, счастливо «вцепился в бороду Толстого» в 2010 году. «Бегство из рая», приуроченное к столетию ухода яснополянского старца из собственного имения и его смерти от пневмонии на станции Астапово, стало настоящим литературным событием . О Льве Николаевиче, Софье Андреевне, их детях, а после выхода книги «Святой против Льва» — и о его преследователе, протоиерее Иоанне Кронштадтском, взахлеб заговорили даже те, кто привык тихо ненавидеть классиков с их «нудными образАми» со школьной скамьи.

Имя прозы Павел Басинский Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Впрочем, новаторский подход критика, решившегося рассказать о гении и столпе как о живом человеке, вызвал не только восторги. «Толстой оставляет впечатление полоумного импотента. Супруга, Софья Андреевна, — съехавшая с катушек климактеричка, и вместе они составляют пару откровенно фарсовую», — писали в блогах сторонники канонических биографий. Особенно задевал момент, где Софья Андреевна била себя в грудь тяжелым пресс-папье и молотком, крича: «Разбейся, сердце!».

«Подлинная история Анны Карениной» — по признанию автора, оксюморон, поскольку «никакой подлинной истории тут быть не может , Анна у каждого своя, и даже один и тот же читатель, открывающий на разных жизненных этапах этот роман, всякий раз читает его заново».

Разумеется, в книге обсуждается и вопрос прототипов «русской госпожи Бовари». Помимо флоберовской Эммы и дочери Пушкина Марии Гартунг, вдохновившей Толстого на образ блистательной, великосветской версии героини, это и несчастная Анна Пирогова, служившая экономкой в имении соседа по Ясной Поляне Бибикова. Женщина бросилась под поезд, и Толстому пришлось увидеть ее изувеченное тело в морге, что привело его в ужас. «Но главное — он никогда бы сам не додумался бросить Анну под поезд, если бы не случай с Пироговой, о которой я подробно пишу в первой главе книги», — рассказал «Известиям» Павел Басинский.

Алексей Варламов и «Имя Розанова»

Биография поднятого на щит консерваторами и сторонниками имперской идеи Василия Розанова стала одной из самых обсуждаемых новинок года в силу ее непредвзятости . Биограф Булгакова, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов не стал умалчивать об острых гранях личности своего героя. Самый известный после Толстого многодетный отец в русской литературе, анфан террибль, декадент, патриот, государственник, анархист, клерикал, эротоман, юдофил и юдофоб Василий Розанов оказался, по мнению автора, предтечей современного мировосприятия, когда взгляды меняются до полной противоположности, а интимные вопросы обсуждаются за столом, как походы в кино.

Фото: РИА новости/Илья Питалев Алексей Варламов

Значительное внимание в книге уделяется семейной и личной жизни философа, бывшей ключевой темой в его творчестве. Его судьба как мужа и отца драматична: фактический развод с Аполлинарией Сусловой без официального расторжения брака, неузаконенные отношения со второй женой Варварой Бутягиной, незаконнорожденные дочери, жизнь которых складывалась трагично.