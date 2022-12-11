Испытание Славы: пять скандалов премии «Золотой граммофон – 2022»

Российский аналог «Грэмми» 10 декабря вручили даже тем звездам, которые не смогли ее получить лично. Гости вечера так и не увидели Григория Лепса: певец должен был забрать награду за песню «Как огонь и вода», которую он записал с ВладиМиром и ЮрКиссом. Последние в итоге исполнили трек вдвоем, а ведущие так и не смогли объяснить причину отсутствия Лепса, ведь он был заявлен среди выступающих. В кулуарах не утихают разговоры, что после скандальной драки у Григория проблемы с законом, ведь пострадавший написал заявление в полицию, ведутся разбирательства. Но организаторы заверили прессу, что истинная причина — в гастрольном туре по Белоруссии и певец просто физически не успел приехать на концерт в Москву.

Кролики — это не только ценный мех

Отсутствие Григория Лепса было не единственным «белым пятном» во внушительном списке гостей церемонии. Второй год подряд не доезжает до премии Филипп Киркоров, без которого в прошлые годы премию невозможно было представить. В этом году причина словно бы очевидна: у отца артиста Бедроса Киркорова, как известно, проблемы со здоровьем и Филиппу попросту не до веселья. В социальных сетях певца весь день было затишье, где и с кем провел минувший вечер король поп-сцены, остается загадкой.

Испытание Славы Актриса Екатерина Скулкина и телеведущий Вадим Галыгин во время XXVII церемонии вручения национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон – 2022» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Еще одна загадка — двусмысленная ситуация с певцом Николаем Басковым. Для него в этом году премия была юбилейной, 20-й по счету. Номер певца под песню «Лучший день» был настолько феерично исполнен, что совсем отвлек внимание зрителей и прессы от насущной проблемы Баскова с ногой. Соцсети в течение последних дней бурно обсуждали здоровье Баскова, вышло много видеороликов, показывающих, как тяжело ему передвигаться. Но, видимо, ведущему церемонии Вадиму Галыгину об этом было ничего не известно. По окончании номера Галыгин буквально упрашивал Баскова подойти к нему поближе с другого конца сцены, на что певец вначале вежливо отказывался, а затем не выдержал и добавил: «Пока я дойду до тебя, концерт уже закончится». Покидая сцену, Басков добавил: «Я надеюсь, в следующем году, в Год кролика, я буду бегать, как кролик». На вопрос «Известий» о самочувствии певец ответил: «Да уже нормально, слава богу, видите?»

Испытание Славы Певец Николай Басков во время XXVII церемонии вручения национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон – 2022» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Змеиные сокровища

Специальную награду «Легенда русской музыки» получила Любовь Успенская. Вместе с Еленой Север они исполнили композицию «Россия». Публика сошлась в одном — невозможно было оторвать взгляд не только от исполнительниц, но и от украшений Успенской. Роскошное колье в виде змеи, полностью усыпанное бриллиантами. На официальном сайте магазина такое стоит более 13 млн рублей. К нему певица удачно подобрала браслет, кольцо и серьги. За ослепительный, в прямом смысле этого слова, комплект певица отдала кругленькую сумму.

Испытание Славы Певицы Любовь Успенская и Елена Север (слева направо) во время XXVII церемонии вручения национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон – 2022» Фото: ТАСС/Артем Геодакян

После выступления Успенская поделилась с прессой радостью, что она вот-вот получит российское гражданство. Это было ее заветной мечтой много лет, и вот эта мечта наконец осуществится. Для публики это был шок, потому что Успенская уже много лет как вернулась из США и живет в России. Выяснилось, что российского паспорта у Успенской не было.

Испытание Славы Певица Любовь Успенская Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Особенно громким в веренице скандальных происшествий на премии стало поведение певицы Славы. Артистка была крайне недовольна организацией мероприятия и отказалась позировать перед фотографами, с возмущением покинула фотозону, журналисты слышали от певицы матерные выражения. В чем именно заключалось недовольство Славы, она объяснять не стала. Даже долгожданная статуэтка, полученная за дуэт с Анной Семенович, не сгладила впечатления певицы от вечера. Стоит отметить, что Семенович всё же уговорила выйти разгневанную певицу к журналистам, объяснив им, что «Настя болеет, у нее температура, не злитесь на нее».

Минус Zivert

Уникальную — зеленую — статуэтку впервые получил Дима Билан за дуэт с Юлией Зиверт на песню «Это была любовь». Но выступал певец на сцене в гордом одиночестве: Zivert, как узнали «Известия», не смогла посетить мероприятие, так как простудилась на очередном концерте и вынуждена была остаться дома. Для Билана это уже тринадцатая награда. На красной дорожке его поддерживала Люся Чеботина, и, как судачили в кулуарах, артисты явно стали заметно ближе после выхода совместной песни «Секрет на двоих». Сама Чеботина была награждена и выступила со своим хитом «Солнце Монако». Причем, к удивлению зрителей, это была не привычная версия хита, а неожиданно оригинальная аранжировка в стиле поп-рок.

Испытание Славы Певец Дима Билан во время XXVII церемонии вручения национальной ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон – 2022» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем