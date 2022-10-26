«Хотелось бы быстрее, но главное, чтобы парни остались живы»

Первая Славянская бригада Народной милиции ДНР продолжает продвигаться вперед на авдеевском направлении Донецкой Народной Республики. Пехота союзных войск приближается к поселкам Опытное и Водяное при массированной поддержке огнем артиллерии и бронетехники. Корреспондент «Известий» побывал в танковом батальоне знаменитого соединения и увидел современную тактику преодоления эшелонированных рубежей обороны противника.

Трудная мишень

— Работаем по трубе, где противник скопил БК (боекомплекты) на авдеевском направлении, в районе населенного пункта Водяное , — знакомит с обстановкой офицер-танкист.

«Труба» — большой бетонный водосток в районе кольцевой автотрассы. Их используют в качестве укрытий — вокруг между поселками ровная местность, и поразить подобную цель навесом из классической артиллерии очень сложно, практически невозможно.

Хотелось бы быстрее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Трофейный Т-64БВ, восстановленный и поставленный в строй, обзавелся «Z» на корпусе поверх виднеющегося украинского пиксельного камуфляжа и надписью «За пацанов!» на стволе пушки, выходит на позицию. В армию постепенно в ходе боев возвращается традиция времен Великой Отечественной войны давать технике личные имена или лозунги. Командир роты рассказывает, что у него есть также машина «За Макеевку» — это его родной город, и он сам работает на этом танке.

На импровизированном пункте управления с пультами от квадрокоптеров несколько человек наблюдают за машиной, местностью и результатами огня. Сейчас один из основных приемов — это огневые налеты с закрытых позиций, вне прямой видимости. Поэтому экипаж не может наводиться через свои приборы, огонь ведется с помощью корректировки с БПЛА.

Хотелось бы быстрее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Противник быстро вычисляет и реагирует контрбатарейным огнем. Делаем несколько выстрелов, не всегда дают отработать полный боекомплект. Но танк хорошо защищен, если рядом что-то упадет, то экипаж останется цел , — поясняют танкисты.

На пункте управления начинают давать поправки после первого выстрела, звучат азартные выкрики «Вижу попадание» и «Давай еще так же!». Для контрбатарейщиков ВФУ охота за танками — задача не легкая, их американские радары рассчитаны на поиск минометов и классической артиллерии, а траектории танковых снарядов не заложены в автоматизированные расчеты. Конечно, танк может быть обнаружен воздушной разведкой, но и попасть в него не простое дело.

Бронированная машина работает под прикрытием лесополос, максимально замаскировавшись остатками листвы от обнаружения сверху, а складками местности — от прямого наблюдения противника. Подходить к ней для съемки опасно, местность несколько раз подвергалась дистанционному минированию. Большая часть мин противопехотные, не опасны для танка, но они могут стоить ноги журналисту, желающему его заснять. Поэтому чтобы посмотреть на работу танка вблизи, необходимо двигаться аккуратно, смотреть в траву и постоянно вслушиваться на случай обстрела.

Применялись здесь и немецкие противобортовые мины, которые сбрасывают на парашютах из ракет РСЗО, поэтому командиры танков внимательно осматривают местность перед подобными налетами по несколько раз. И пешком, и при подходе машин из люка.

Метр за метром

Недалеко между выстрелами танковой пушки слышны очереди автоматических пушек БМП, пуски ракет и работа минометов.

— Всё скоординировано по времени, работают с разных позиций танки и соседи — слева и справа. В результате постоянное огневое воздействие, не даем им расслабляться, чтобы были в тонусе, нужном для на с, — поясняет тактику офицер-танкист. Она на авдеевском выработалась за месяцы боев. Противник впереди не просто годами «закапывался» и строил бетонные укрепления, но и находится в плотной застройке, которую также использует в качестве оборонительных сооружений.

Фото: пресс-служба НМ ДНР

— Потихонечку пехота продвигается. Метр за метром, километр за километром. Хотелось бы, конечно, быстрее, но главное, чтоб все живы-здоровы были, чтоб парни остались , — рассказывает между очередными корректурами наш собеседник. Нынешняя тактика медленного выдавливания обороны противника во многом отличается от несколько авантюрных подходов начала СВО.

Машина, отстреляв боекомплект, отправляется на перезарядку. А другой танк почти сразу уходит на передовую, чтобы провести аналогичный налет, но с позиций в нескольких километрах. СВО внесла массу корректив в классические приемы применения танков. Практически не применяются рейды на бронетехнике, засады, изменились порядки построения, приемы боя. Стали реже, хотя и не ушли в прошлое, танковые бои «техника против техники» . На новом техническом уровне при этом вернулись такие, казалось, ушедшие в прошлое вещи, как стрельба с закрытых позиций.

Хотелось бы быстрее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань