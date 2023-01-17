Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос журналиста по поводу поставок украинской стороне танков Leopard. Эту тему политик прокомментировал расплывчатой фразой.

«Одной из наших целей является поддержка Украины столько, сколько потребуется, всеми средствами, которыми мы располагаем, однако также нужно избегать эскалации» — так канцлер Германии ответил агентству Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Шольц также отметил, что Берлин обсуждает с союзниками, в том числе с Вашингтоном, как лучше поступить.

Ранее во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Германия приняла решение о передаче Украине нового вооружения. Он отметил, что «хорошие новости станут известны уже скоро».

В этот же день читатели немецкой газеты Die Welt критически высказались о возможных планах Германии передать танки Leopard Украине, сравнив их с эвтаназией.

Накануне глава минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал правительство Германии дать разрешение западным странам на поставку танков Leopard Украине. 10 января издание Politico также сообщило, что Франция и Польша тоже пытаются повлиять на Германию в этом вопросе.

До этого, 8 января, вице-канцлер, министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек не исключил возможности передачи танков Leopard Украине. При этом сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил обратное. Он указал, что ФРГ не планирует отправлять танки Киеву.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота на Украине в 2014 году.

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