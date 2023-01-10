Politico рассказала о давлении Франции и Польши на ФРГ в вопросе поставок танков ВСУ

Франция и Польша пытаются повлиять на Германию в вопросе принятия решения о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard. Об этом сообщает издание Politico.

«Французский чиновник заявил Politico, что Париж усиливает давление на Германию в надежде получить согласие Берлина на отправку танков Leopard Украине перед франко-германским саммитом 22 января», — говорится в материале.

В частности, по информации источника, президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке Украине французских бронированных боевых машин с целью «нарушить табу» передачи западных танков Украине, чтобы «немцы двинулись».

Варшава же, пишет автор статьи, намеревается создать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства.

Ранее в этот день, 9 января, представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох в заявил, что Варшава располагает возможностью передать Киеву символическое количество танков Leopard. При этом вопрос самой передачи находится еще на рассмотрении, добавил он, уточнив, что, если Польша и передаст Украине Leopard, то их число нельзя будет измерять десятками.

Между тем 8 января министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможность передачи танков Leopard Украине. Танки Leopard являются более серьезной и эффективной техникой, нежели боевые машины пехоты Marder, которые ранее Киев получил от Берлина.

В тот же день вице-президенты бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (от партии «Зеленые») и Вольфганг Кубики (от партии СвДП — Свободная демократическая партия) выступили с заявлением относительно того, что Германия якобы не должна останавливаться на отправке Украине Marder, а должна вслед за ними также поставить Киеву и немецкие боевые танки Leopard.

Накануне премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не намерена поставлять на Украину танки Leopard. При этом он уточнил, что Варшава не собирается передавать танки, не имея широкой коалиции.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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