Служить бы рад: полякам захотели разрешить официально вступать в ВСУ

Варшава хочет узаконить службу в ВСУ для поляков. В сейм Польши подали законопроект, предусматривающий отмену уголовной ответственности для граждан страны, зачисленных в украинские вооруженные силы после 20 февраля 2014 года. В настоящее время поляки могут служить в армиях других стран только с разрешения минобороны. В противном случае им грозит до пяти лет тюрьмы. Зачем Варшаве эта законодательная инициатива и какие у нее планы в отношении Украины — разбирались «Известия».

Что говорит закон

В польский сейм поступил законопроект, предусматривающий отмену уголовной ответственности для поляков, которые были зачислены в ВСУ после 20 февраля 2014 года. Авторы инициативы предлагают сделать исключение для Киева, чтобы «противодействовать России».

«Точно так же не будет считаться преступлением вербовка польских граждан и проживающих в Польше иностранцев в украинскую армию», — говорится в документе.

Служить бы рад Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Omar Marques

В целом этот проект, скорее всего, станет законом, учитывая, что под ним подписались члены всех шести парламентских партий — «Права и справедливости», «Гражданской коалиции», «Левых», «Польской коалиции — Польской крестьянской партии», «Польши-2050» и «Польской социалистической партии», пишет издание Defence 24.

Как в конце ноября сообщала газета Niezależny Dziennik Polityczny со ссылкой на открытые источники, с начала специальной военной операции на Украине (СВО) погибли свыше 1,2 тыс. граждан Польши. Еще несколько тысяч человек получили ранения. Из-за значительных потерь власти страны решили выделить новое кладбище «американского типа» в городе Ольштын.

С позволения воевать

В самой стране к участию поляков в ВСУ относятся неоднозначно. «Несколько дней назад в боях на Украине погибли Януш Шеремета из Дынова и Кшиштоф Тыфель из Ченстоховы. Это очередные поляки, погибшие в борьбе на Украине. В то время как одни гордятся ими и считают, что их следует уважать, другие говорят, что они не должны были сражаться за чужую страну», — писала по этому поводу Gazeta Wyborcza.

Помимо этого, существуют и другие вопросы, отмечает эксперт по безопасности Жешувского университета, бывший военный Мацей Милчановский. «Они погибли не во время сражений в рядах наших вооруженных сил. Они воевали в организованном украинском формировании, где, вероятно, имеется своя система компенсаций, и, мне кажется, что с той стороны это будет обеспечено», — отметил специалист.

Служить бы рад Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

По действующему законодательству поляки, которые хотят поступить на службу в иностранную армию, должны получить разрешение со стороны МВД, а в случае бывших профессиональных военных — со стороны минобороны.

Для этого польским гражданам необходимо написать заявление и приложить к нему справки об отсутствии судимости, а также задолженности по налогам и страховым взносам. Обычно разрешение получают те, кто не служит в национальной армии, а также если эта служба «не нарушает интересы» Польши.

В противном случае не получившим разрешение полякам грозит от трех месяцев до пяти лет тюрьмы за наемничество. Впрочем, в Варшаве смотрят сквозь пальцы на участие граждан страны в боевых действиях на территории соседней страны. «Мы, конечно, не будем наказывать людей, которые, следуя естественному инстинкту защищать слабых, взяли в руки оружие для защиты Украины», — заявил весной замминистра национальной обороны Мартин Очепа.

Он, кстати, убеждал, что нет необходимости принимать для этого специальный закон. «У этих людей не будет проблем с законом, потому что их действия наносят нулевой вред обществу», — утверждал он.

Ранее в середине апреля сенат страны принял законопроект об освобождении от ответственности добровольцев, воюющих на Украине. Однако потом документ попал в сейм и застрял там.

Служить бы рад Фото: Global Look Press/US Joint Staff/U.S. Army Sgt. James K. McCann

В российском Минобороны еще в июне предупредили, что грозит наемникам, участвующим в боевых действиях на стороне Украины. «В соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ожидает, — уголовная ответственность. Попытки гарантировать им правовую защиту в соответствии с международными конвенциями, такие как включение их в списочный состав воинских подразделений Вооруженных сил Украины или нацгвардии или выдача им «свежих паспортов» граждан Украины, никого из них не спасут», — сообщили в ведомстве.

Расширяет присутствие на востоке

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский отмечает, что с точки зрения международного права после принятия сеймом законопроекта глобально ничего не изменится.

— На своей родине они не будут являться нарушителями закона. Еще в 2005 году польский Конституционный суд установил приоритет конституции страны над любыми международными соглашениями. Но возникает вопрос: как трактовать ситуацию, в случае, если российские военнослужащие возьмут польских военных в плен? Будут ли они являться наемниками? Для того чтобы был снят вопрос о наемничестве, необходимо предоставление зарубежным военнослужащим украинского гражданства. Прибывающим на Украину иностранцам задним числом выдают украинские паспорта, но при этом свое гражданство они сохраняют , — пояснил полонист.

Служить бы рад Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer

Помимо этого, по словам политолога, есть и другой аспект, гуманитарный.

— На Украине воюют польские военнослужащие и сотрудники польских ЧВК. Варшава стремится масштабировать свое участие в украинском конфликте, но польские военные гибнут на Украине и к властям появляются вопросы: почему это происходит и зачем? По всей видимости, предполагается более масштабное участие поляков в украинском конфликте . В самой стране никто к польским гражданам никаких претензий не предъявляет, хотя могут появиться общественные активисты, которые поставят вопрос о нарушении польского законодательства, чтобы не допустить этого, — пояснил эксперт.

Специалист отметил, что польские военнослужащие и ЧВК активно участвуют в боях на Украине.

— Есть вероятность, что польское присутствие расширится ввиду роста напряженности на белорусско-украинской границе. Если представить, что Киев окажется в конфликте с Минском, то ситуация может резко измениться и Украине будет необходима более масштабная помощь со стороны Польши, — добавил Офицеров-Бельский.

В беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина пояснила, что нынешний законопроект имеет важное значение.