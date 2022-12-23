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Служить бы рад: полякам захотели разрешить официально вступать в ВСУ

В сейм страны поступил законопроект, который может узаконить зачисление в армию другой страны
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Pacific Press
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Варшава хочет узаконить службу в ВСУ для поляков. В сейм Польши подали законопроект, предусматривающий отмену уголовной ответственности для граждан страны, зачисленных в украинские вооруженные силы после 20 февраля 2014 года. В настоящее время поляки могут служить в армиях других стран только с разрешения минобороны. В противном случае им грозит до пяти лет тюрьмы. Зачем Варшаве эта законодательная инициатива и какие у нее планы в отношении Украины — разбирались «Известия».

Что говорит закон

В польский сейм поступил законопроект, предусматривающий отмену уголовной ответственности для поляков, которые были зачислены в ВСУ после 20 февраля 2014 года. Авторы инициативы предлагают сделать исключение для Киева, чтобы «противодействовать России».

«Точно так же не будет считаться преступлением вербовка польских граждан и проживающих в Польше иностранцев в украинскую армию», — говорится в документе.

Служить бы рад
военный парад в Польше
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Omar Marques

В целом этот проект, скорее всего, станет законом, учитывая, что под ним подписались члены всех шести парламентских партий — «Права и справедливости», «Гражданской коалиции», «Левых», «Польской коалиции — Польской крестьянской партии», «Польши-2050» и «Польской социалистической партии», пишет издание Defence 24.

Как в конце ноября сообщала газета Niezależny Dziennik Polityczny со ссылкой на открытые источники, с начала специальной военной операции на Украине (СВО) погибли свыше 1,2 тыс. граждан Польши. Еще несколько тысяч человек получили ранения. Из-за значительных потерь власти страны решили выделить новое кладбище «американского типа» в городе Ольштын.

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С позволения воевать

В самой стране к участию поляков в ВСУ относятся неоднозначно. «Несколько дней назад в боях на Украине погибли Януш Шеремета из Дынова и Кшиштоф Тыфель из Ченстоховы. Это очередные поляки, погибшие в борьбе на Украине. В то время как одни гордятся ими и считают, что их следует уважать, другие говорят, что они не должны были сражаться за чужую страну», — писала по этому поводу Gazeta Wyborcza.

Помимо этого, существуют и другие вопросы, отмечает эксперт по безопасности Жешувского университета, бывший военный Мацей Милчановский. «Они погибли не во время сражений в рядах наших вооруженных сил. Они воевали в организованном украинском формировании, где, вероятно, имеется своя система компенсаций, и, мне кажется, что с той стороны это будет обеспечено», — отметил специалист.

Служить бы рад
военнослужащие украина
Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

По действующему законодательству поляки, которые хотят поступить на службу в иностранную армию, должны получить разрешение со стороны МВД, а в случае бывших профессиональных военных — со стороны минобороны.

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Для этого польским гражданам необходимо написать заявление и приложить к нему справки об отсутствии судимости, а также задолженности по налогам и страховым взносам. Обычно разрешение получают те, кто не служит в национальной армии, а также если эта служба «не нарушает интересы» Польши.

В противном случае не получившим разрешение полякам грозит от трех месяцев до пяти лет тюрьмы за наемничество. Впрочем, в Варшаве смотрят сквозь пальцы на участие граждан страны в боевых действиях на территории соседней страны. «Мы, конечно, не будем наказывать людей, которые, следуя естественному инстинкту защищать слабых, взяли в руки оружие для защиты Украины», — заявил весной замминистра национальной обороны Мартин Очепа.

Он, кстати, убеждал, что нет необходимости принимать для этого специальный закон. «У этих людей не будет проблем с законом, потому что их действия наносят нулевой вред обществу», — утверждал он.

Ранее в середине апреля сенат страны принял законопроект об освобождении от ответственности добровольцев, воюющих на Украине. Однако потом документ попал в сейм и застрял там.

Служить бы рад
украина нашивка рукав
Фото: Global Look Press/US Joint Staff/U.S. Army Sgt. James K. McCann

В российском Минобороны еще в июне предупредили, что грозит наемникам, участвующим в боевых действиях на стороне Украины. «В соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ожидает, — уголовная ответственность. Попытки гарантировать им правовую защиту в соответствии с международными конвенциями, такие как включение их в списочный состав воинских подразделений Вооруженных сил Украины или нацгвардии или выдача им «свежих паспортов» граждан Украины, никого из них не спасут», — сообщили в ведомстве.

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Расширяет присутствие на востоке

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский отмечает, что с точки зрения международного права после принятия сеймом законопроекта глобально ничего не изменится.

— На своей родине они не будут являться нарушителями закона. Еще в 2005 году польский Конституционный суд установил приоритет конституции страны над любыми международными соглашениями. Но возникает вопрос: как трактовать ситуацию, в случае, если российские военнослужащие возьмут польских военных в плен? Будут ли они являться наемниками? Для того чтобы был снят вопрос о наемничестве, необходимо предоставление зарубежным военнослужащим украинского гражданства. Прибывающим на Украину иностранцам задним числом выдают украинские паспорта, но при этом свое гражданство они сохраняют, — пояснил полонист.

Служить бы рад
военные учения
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer

Помимо этого, по словам политолога, есть и другой аспект, гуманитарный.

На Украине воюют польские военнослужащие и сотрудники польских ЧВК. Варшава стремится масштабировать свое участие в украинском конфликте, но польские военные гибнут на Украине и к властям появляются вопросы: почему это происходит и зачем? По всей видимости, предполагается более масштабное участие поляков в украинском конфликте. В самой стране никто к польским гражданам никаких претензий не предъявляет, хотя могут появиться общественные активисты, которые поставят вопрос о нарушении польского законодательства, чтобы не допустить этого, — пояснил эксперт.

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Специалист отметил, что польские военнослужащие и ЧВК активно участвуют в боях на Украине.

— Есть вероятность, что польское присутствие расширится ввиду роста напряженности на белорусско-украинской границе. Если представить, что Киев окажется в конфликте с Минском, то ситуация может резко измениться и Украине будет необходима более масштабная помощь со стороны Польши, — добавил Офицеров-Бельский.

В беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина пояснила, что нынешний законопроект имеет важное значение.

Фактически это означает официальное признание со стороны Варшавы, что она участвует в этом военном конфликте и поддерживает украинскую сторону всеми видами вооружений, а также живой военной силой. Это серьезный сигнал того, что Варшава действительно преследует свои интересы, помимо того, что придерживается общей стратегии НАТО. Это также может быть подтверждение того, что Польша планирует ввести своих солдат на территорию Западной Украины, — пояснила эксперт.

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