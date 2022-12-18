Некуда бежать: нелегальные мигранты на польской границе оказались в безвыходной ситуации

Государственный пограничный комитет Белоруссии снова обвинил польских силовиков в жестоком обращении с беженцами из третьего мира. Польша все обвинения привычно отвергает. Однако такие оценки содержатся в докладах представителей ООН и свидетельствах польских волонтеров, оказывающих помощь беженцам наперекор собственному государству. Однако официальная Варшава явно не намерена менять свою политику по отношению к выходцам из Азии и Африки, рвущимся в Евросоюз. Подробности — в материале «Известий».

«Вражеская пропаганда»

В белорусском госпогранкомитете сообщили, что 11 декабря на границе с Польшей зафиксировали «попытку вытеснения» группы беженцев. «Все они были доставлены с польской территории к заграждению. Большинство иностранцев были истощены и обессилены. «Для вытеснения польские силовики использовали калитку «для пропуска животных» в заграждении, вблизи которой находили трупы в октябре и ноябре текущего года. Таким образом, люди, находящиеся в уязвимом положении, были брошены польской стороной в критических погодных условиях, создающих реальную смертельную угрозу их жизни. Проводимая польскими властями бесчеловечная политика в отношении уязвимых групп людей до настоящего времени остается без внимания со стороны ЕС. Польские силовики не пускают волонтеров, медиков и представителей СМИ в 200-метровую приграничную полосу на границе с Беларусью для сокрытия от общественности своих незаконных действий и реальных событий на границе», — утверждают в комитете.

Некуда бежать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Польше от заявлений подобного рода принято отмахиваться как от «вражеской пропаганды». Однако о жестоком обращении с «неправильными» (то есть приехавшими не с Украины) беженцами сообщают и в международных инстанциях. Так, минувшим летом спецдокладчик ООН Фелипе Гонсалес Моралес призвал Польшу пересмотреть свое законодательство в отношении мигрантов из третьего мира. По словам Моралеса, он получил достоверную информацию о том, что польские пограничники постоянно игнорировали ходатайства беженцев о предоставлении им убежища в этой стране. На бумаге предписывается, что мигрантов, обнаруженных при пересечении границ вне официальных пунктов пропуска, необходимо доставлять на пограничные посты, где потом решается их дальнейшая судьба. Но на деле многих выдворяют сразу же, без всяких церемоний, причем, по свидетельству Моралеса, «это осуществляется в наиболее удобный момент, чтобы избежать обнаружения белорусскими пограничниками» . Спецдокладчик ООН подчеркивает, что мигрантов выдворяют с польской территории «вне зависимости от времени суток и погодных условий», порой даже ночью.

Некуда бежать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Моралес высказал озабоченность в связи с выдвинутыми в Польше законодательными нормами, легализующими практику насильственного выдворения. «Надеюсь, что эти поправки в законодательство либо будут отменены, либо не будут приняты», — заявил Фелипе Гонсалес Моралес. Представитель ООН также обратил внимание на факт, что в Польше «неправильные» мигранты содержатся в учреждениях закрытого типа, находящихся в ведении пограничной службы. По всей Польше сейчас разбросаны восемь таких лагерей. Например, в одном из них, находящемся в городе Белосток, размещено около 700 человек (в начале года их было около 2000). Беженцы находятся в таких лагерях вплоть до того момента, пока не будет принято решение о предоставлении убежища или о депортации.

Некуда бежать Фото: Global Look Press/Alejandro Mart

По словам Фелипе Гонсалеса Моралеса, он опасается, что возведенный по приказу польских властей на границе Белоруссии забор только ухудшит положение людей, месяцами бродящих в приграничье. «Я опасаюсь, что установка забора не удержит людей от попыток пересечь границу, а просто повысит уровень опасности и потенциально усугубит гуманитарное положение мигрантов... В поиске решения для этих мигрантов я призываю Польшу, Белоруссию и ЕС вести конструктивный диалог. Главным образом для того, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и обеспечить приоритет защиты прав мигрантов в рамках любого решения, применяемого для урегулирования этой ситуации», — заявил Моралес.

Жуткие сцены, реальные смерти

По официальным данным, с августа 2021 года при пересечении польской границы погибли 15 человек, но волонтеры убеждены, что это число во много раз больше. Ведь многие мигранты не могут попросить о помощи. Средства связи есть не везде, к тому же пограничники первым делом изымают у мигрантов телефоны и зарядные устройства. Многие несчастные погибают от переохлаждения.

Некуда бежать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Волонтеры сообщают о жутких сценах, свидетелями которых им приходилось становиться. По их словам, польские пограничники без всякой жалости выгоняют беременных женщин, детей и инвалидов. Так, одна из активисток продемонстрировала фото ноги двенадцатилетней африканской девочки, которой она в июне оказала медицинскую помощь в одном из лесов Беловежской Пущи. «Обморожение, некроз ногтей и отвалившиеся пальцы», — поясняет Бовник. Нечто подобное, по ее словам, она раньше видела лишь в старых учебниках по медицине — так выглядели конечности солдат, которые долгое время находились в холодных сырых окопах и сутками не могли снять обувь.

В начале октября поляки завершили начатое в январе строительство пограничного ограждения, призванного задержать беженцев. Изначально работу хотели закончить еще в июне, но, как пояснил депутатам сейма заместитель министра внутренних дел Мацей Вонсик, строительство затянулось из-за геологических проблем, возникших при установке свай под забором. Так или иначе процесс всё же завершился — и уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин торжественно заявил: «Нелегальный въезд в Польшу теперь невозможен. Польская граница сегодня является наиболее защищенной в Европе».

Некуда бежать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Автор цитаты Стена на польско-белорусской границе достигает около 187 км в длину и 5,5 м в высоту. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 м, наверху добавлена колючая проволока. Для животных в стене есть специальные проходы, не перекрывает она также пограничные реки и водотоки. Сейчас ограждение оборудуют электронными средствами охраны границы — датчиками движения и камерами

Что особенно тревожно — политика польских властей оборачивается реальными смертями беженцев. Так, 24 ноября белорусские пограничники сообщили, что наткнулись на труп. «Пограничный наряд обнаружил тело мужчины африканской внешности — вчера, 23 ноября, вблизи польских заграждений. Труп иностранца находился возле калитки, предназначенной для миграции животных», — говорилось в сообщении. Отмечалось, что с начала года это уже пятая смерть на границе с Польшей. В частности, 20 ноября там было обнаружено тело беженца из Ирака. Как отметили в погранкомитете республики, характер следов, оставленных на границе, свидетельствовал о том, что тело было перемещено из Польши в Белоруссию. Об обнаружении трупа беженца на белорусско-польской границе также сообщалось 3 октября. Тело мужчины неславянской внешности без верхней одежды находилось недалеко от калитки в польском заграждении.

Трагедия продолжается

При этом поток беженцев не стихает — тем более что не переводятся люди, желающие на этом подзаработать. Правда, велик и риск ответить за это перед лицом закона. Месяцем раньше польские пограничники сообщили, что уже на тот момент в 2022 году на польско-литовской границе было задержано в два с половиной раза больше лиц, перевозивших мигрантов через границу ЕС, чем в прошлом. Причем, что любопытно, литовские пограничники вполне осознанно добавляют «головной боли» своим польским коллегам. «За неполных одиннадцать месяцев на границе с Литвой пограничная стража Польши задержала 137 так называемых курьеров, за весь 2021 год — 52 человека. Данная статистика свидетельствует о пользующемся спросом маршруте нелегальной миграции из Литвы в страны ЕС. В то же время служба охраны госграницы Литвы заявляет, что на территории страны осталось чуть более 300 беженцев в лагерях размещения иностранцев, еще 2600 были отпущены с правом свободного перемещения. По факту это означает, что Литва целенаправленно выпустила иностранцев (чтобы не содержать их на собственной территории) и не препятствует их дальнейшему выезду в другие страны ЕС», — считают белорусы.

Некуда бежать Фото: Global Look Press/Alexander Welscher