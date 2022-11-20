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Белорусские пограничники обнаружили принесенное из Польши тело беженца

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Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
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Возле границы с Польшей было обнаружено тело беженца из Ирака. Об этом 20 ноября сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Гости второго сорта: Литву обвинили в жестоком обращении с беженцами
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«Вчера, 19 ноября, на белорусско-польской границе пограничным нарядом обнаружено тело мужчины неславянской внешности без теплой верхней одежды. Труп находился недалеко от калитки в польском заграждении. Характер следов, оставленных на границе, свидетельствует о том, что тело было перемещено из Польши в Беларусь», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, для установления обстоятельство произошедшего вызвана следственно-оперативная группа.

До этого, 18 ноября, польские пограничники обнаружили у границы с Литвой беженца из Афганистана, рядом с которым был труп. Он рассказал, как литовские военные привезли его вместе с телом к пограничному забору, а затем, угрожая оружием, вынудили тащить его через границу на белорусскую сторону.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что литовские власти выделили €4,5 млн на ремонт заграждения на границе с Белоруссией. Кабинет министров Литвы отмечал тогда, что нелегальные мигранты из стран Азии и Африки постоянно повреждают пограничное заграждение при попытках попасть на территорию страны из Белоруссии. В сообщении кабмина было сказано, что в 2022 году зафиксировано 380 случаев порчи заграждения.

Белоруссия ранее неоднократно обвиняла Литву в новых фактах жестокого обращения с беженцами. Так, вечером 12 сентября на белорусско-литовской границе были обнаружены четверо беженцев со следами физического насилия.

18 августа в Белорусском пограничном комитете рассказали, что пограничники Литвы буквально вытолкали иранских беженцев из страны в Белоруссию. Военнослужащие Литвы вывезли с территории государства семерых граждан Ирана и оставили их у линии границы.

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