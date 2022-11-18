Литовские силовики заставили беженца тащить труп через границу с Белоруссией

Литовские силовики заставили беженца из Афганистана тащить труп через границу с Белоруссией, к которой они подвезли мужчину вместе с телом. Об этом сообщил пограничный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале в пятницу, 18 ноября.

Там же опубликовано соответствующее видео.

Отмечается, что накануне вечером на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили двоих мужчин неславянской внешности, оказавшихся беженцами из Афганистана, один из которых не подавал признаков жизни.

Вызванные на место медики зафиксировали смерть одного из беженцев. Второго с ушибами, признаками обморожения и истощения госпитализировали.

Уточняется, что оставшийся в живых гражданин Афганистана рассказал о том, как литовские военные привезли его вместе с трупом к пограничному забору, а затем угрожая оружием, вынудили тащить тело через границу на белорусскую сторону.

Для выяснения обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, отмечается в сообщении.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что литовские власти выделили €4,5 млн на ремонт заграждения на границе с Белоруссией. Кабинет министров Литвы отмечал тогда, что нелегальные мигранты из стран Азии и Африки постоянно повреждают пограничное заграждение при попытках попасть на территорию страны из Белоруссии. В сообщении кабмина было сказано, что в 2022 году зафиксировано 380 случаев порчи заграждения.

Белоруссия ранее неоднократно обвиняла Литву в новых фактах жестокого обращения с беженцами. Так, вечером 12 сентября на белорусско-литовской границе были обнаружены четверо беженцев со следами физического насилия.

18 августа в Белорусском пограничном комитете рассказали, что пограничники Литвы буквально вытолкали иранских беженцев из страны в Белоруссию. Военнослужащие Литвы вывезли с территории государства семерых граждан Ирана и оставили их у линии границы.

В июле 2021 года Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. Там подчеркнули, что страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а сложившаяся ситуация на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

В Белоруссии, в свою очередь, назвали ситуацию с мигрантами новым способом давления на республику. В том же месяце в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией, для того чтобы сдержать процессы миграции.