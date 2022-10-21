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Литва выделила €4,5 млн на ремонт заграждения на границе с Белоруссией

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Литовские власти выделили €4,5 млн на ремонт заграждения на границе с Белоруссией. Об этом в пятницу, 21 октября, уведомила пресс-служба кабмина по итогам заседания в правительстве комиссии по надзору за проектом так называемого физического барьера.

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«Для починки поврежденных участков будут приобретены и переданы пограничникам необходимые материалы и средства стоимостью €4,5 млн», — сказано в сообщении.

Нелегальные мигранты из стран Азии и Африки постоянно повреждают пограничное заграждение при попытках попасть на территорию Литвы из Белоруссии. В сообщении сказано, что в 2022 году зафиксировано 380 случаев с порчей заграждения.

Строительство заграждения на белорусско-литовской границе, протяженность которой составляет порядка 680 км, было завершено в конце августа. Стоимость работ составила €152 млн.

Литва построила стационарное заграждение высотой 4 м из металлической стержневой сетки, поверх которой идет колючая проволока. Дополнительная линия из «колючки» высотой 3 м устанавливается перед забором.

Ранее Белоруссия обвиняла Литву в новых фактах жестокого обращения с беженцами. Так, вечером 12 сентября на белорусско-литовской границе были обнаружены четверо беженцев со следами физического насилия.

18 августа в Белорусском пограничном комитете рассказали, что пограничники Литвы буквально вытолкали иранских беженцев из страны в Белоруссию. Военнослужащие Литвы вывезли с территории государства семерых граждан Ирана и оставили их у линии границы.

В июле 2021 года Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. Там подчеркнули, что страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а сложившаяся ситуация на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

В Белоруссии в свою очередь назвали ситуацию с мигрантами новым способом давления на республику. В том же месяце в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией, для того чтобы сдержать процессы миграции.

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