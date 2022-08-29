Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Херсонской области назвали фантазиями сообщения о наступлении ВСУ
Мир
Британцы высмеяли поломку своего новейшего авианосца
Общество
Организатор незаконного автопробега в Москве признал вину
Мир
Глава Shell допустил растягивание газового кризиса в ЕС на несколько зим
Мир
СМИ узнали о раздражении Белого дома из-за высказываний Лиз Трасс
Мир
Захарова назвала самоубийственными обстрелы Киевом ЗАЭС
Происшествия
Семь человек пострадали при экстренной посадке Ми-8 под Сургутом
Мир
Из-за засухи в Великобритании на поверхности появилась затопленная деревня
Мир
Путин указал на попытки Запада дискредитировать национальную политику РФ
Туризм
Финляндия опубликовала новые правила получения туристических виз для россиян
Общество
Украинка Вовк лично привела в действие взрывное устройство в машине Дугиной
Мир
В США заявили о крупном просчете в отношении России

В Литве завершили строительство заграждения на границе с Белоруссией

0
Фото: epsog.lt
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На границе Литвы с Белоруссией завершено строительство заграждения. Об этом 29 августа заявила компания-подрядчик по данному проекту Epso-G.

Гости второго сорта: Литву обвинили в жестоком обращении с беженцами
Отношение к мигрантам сильно разнится в зависимости от национальности

«В конце прошлой недели на границе установлены последние сегменты так называемого физического барьера, вся протяженность которого составляет 502 км», — сказал представитель компании по коммуникации Антанас Бубнялис.

По его данным, основные работы завершены, однако сотрудники Epso-G всё еще остаются у границы.

«Проводится технический надзор, ликвидируются замеченные недостатки, до обычного состояния восстанавливаются дороги», — пояснил Бубнялис.

Протяженность литовско-белорусской границы составляет около 680 км. Там, где она проходит не по водоемам, возведено заграждение. Его еще предстоит оснастить системами видеоконтроля.

На границе Литва построила стационарное заграждение высотой 4 м из металлической стержневой сетки, поверх которой идет колючая проволока. Дополнительная линия из «колючки» высотой 3 м устанавливается перед забором.

Стоимость работ составила €152 млн. Вильнюс рассчитывал компенсировать эту сумму за счет Евросоюза, но в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство барьеров и преград. Однако ЕС согласился выделить средства на систему видеоконтроля.

Ранее, в июне, о завершении строительства заграждения на границе Белоруссии с Польшей заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В июле 2021 года Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. Там отмечали, что страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

В Белоруссии, в свою очередь, назвали ситуацию с мигрантами новым способом давления на республику. В том же месяце в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать процессы миграции.

Белорусская сторона не раз отмечала жестокое отношение Литвы по отношению к мигрантам. Так, 10 августа сообщалось, что литовские пограничники насильно доставили на линию границы с Белоруссией беременную иностранку, которая находилась без сознания.

Наплыв беженцев наблюдался в прошлом году и в Польше. Пограничники этой страны также применяли против ближневосточных мигрантов спецсредства. Только 28 июля текущего года в ООН подтвердили факты насилия над мигрантами со стороны пограничников Польши.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022