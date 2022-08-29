В Литве завершили строительство заграждения на границе с Белоруссией

На границе Литвы с Белоруссией завершено строительство заграждения. Об этом 29 августа заявила компания-подрядчик по данному проекту Epso-G.

«В конце прошлой недели на границе установлены последние сегменты так называемого физического барьера, вся протяженность которого составляет 502 км», — сказал представитель компании по коммуникации Антанас Бубнялис.

По его данным, основные работы завершены, однако сотрудники Epso-G всё еще остаются у границы.

«Проводится технический надзор, ликвидируются замеченные недостатки, до обычного состояния восстанавливаются дороги», — пояснил Бубнялис.

Протяженность литовско-белорусской границы составляет около 680 км. Там, где она проходит не по водоемам, возведено заграждение. Его еще предстоит оснастить системами видеоконтроля.

На границе Литва построила стационарное заграждение высотой 4 м из металлической стержневой сетки, поверх которой идет колючая проволока. Дополнительная линия из «колючки» высотой 3 м устанавливается перед забором.

Стоимость работ составила €152 млн. Вильнюс рассчитывал компенсировать эту сумму за счет Евросоюза, но в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство барьеров и преград. Однако ЕС согласился выделить средства на систему видеоконтроля.

Ранее, в июне, о завершении строительства заграждения на границе Белоруссии с Польшей заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В июле 2021 года Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. Там отмечали, что страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

В Белоруссии, в свою очередь, назвали ситуацию с мигрантами новым способом давления на республику. В том же месяце в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать процессы миграции.

Белорусская сторона не раз отмечала жестокое отношение Литвы по отношению к мигрантам. Так, 10 августа сообщалось, что литовские пограничники насильно доставили на линию границы с Белоруссией беременную иностранку, которая находилась без сознания.

Наплыв беженцев наблюдался в прошлом году и в Польше. Пограничники этой страны также применяли против ближневосточных мигрантов спецсредства. Только 28 июля текущего года в ООН подтвердили факты насилия над мигрантами со стороны пограничников Польши.