Прямой эфир
Общество
В МЧС предупредили о ливнях с грозами в Москве
Общество
Несовершеннолетним перестанут ставить штамп о прописке в паспорт
Общество
Эксперт перечислил новые симптомы коронавируса
Армия
Новая подлодка «Казань» сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Экономика
ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в ценовом сговоре
Мир
В Португалии семья противников вакцинации за неделю умерла от COVID-19
Мир
Киев предостерег Минск из-за слов Лукашенко о возможном признании Крыма российским
Общество
Шойгу назвал самой страшной угрозой разложение общества в стране
Спорт
Месси согласовал детали контракта с ПСЖ

Пограничники Литвы бросили беременную мигрантку без сознания на линию границы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Литовские пограничники насильно доставили на линию границы с Белоруссией беременную иностранку, которая находилась без сознания. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в пресс-службе белорусского Госпогранкомитета (ГПК).

Переходя границы: ЕС не исключает санкции против Минска из-за нелегалов
Как разворачивается белорусско-литовский миграционный кризис

«Литовцы выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы. За текущие сутки на участке пограничного поста Полесье Сморгонской пограничной группы выявлена очередная группа из 10 человек, в том числе трое детей», — указано в сообщении в Telegram-канале ГПК.

По его сведениям, все они были насильно доставлены литовской стороной на линию литовско-белорусской границы.

«Иностранец из этой группы зафиксировал на видео вопиющий факт действий представителей литовской погранохраны, противоречащие всем законам и человеческим ценностям. На кадрах отчетливо видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют ее там», — рассказали в ведомстве.

Как подчеркнули в ГПК, данный инцидент является «преднамеренным оставлением человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи».

Иностранке была оказана первая медицинская помощь, она в тяжелом состоянии доставлена в Поставскую центральную больницу. При этом в Литве с женщиной также находились трое детей, их также доставили в медучреждение для осмотра, добавили в ГПК.

Ранее, 8 августа, в белорусском ведомстве заявили, что литовские пограничники не оказывают медицинскую помощь беженцам, которые в ней остро нуждаются. Подчеркивалось, что одной из женщин-беженок стало плохо на границе, она потеряла сознание. Белорусские пограничники вызвали ей скорую помощь.

В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией, для того чтобы сдержать процессы миграции. Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021