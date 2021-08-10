Пограничники Литвы бросили беременную мигрантку без сознания на линию границы

Литовские пограничники насильно доставили на линию границы с Белоруссией беременную иностранку, которая находилась без сознания. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в пресс-службе белорусского Госпогранкомитета (ГПК).

«Литовцы выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы. За текущие сутки на участке пограничного поста Полесье Сморгонской пограничной группы выявлена очередная группа из 10 человек, в том числе трое детей», — указано в сообщении в Telegram-канале ГПК.

По его сведениям, все они были насильно доставлены литовской стороной на линию литовско-белорусской границы.

«Иностранец из этой группы зафиксировал на видео вопиющий факт действий представителей литовской погранохраны, противоречащие всем законам и человеческим ценностям. На кадрах отчетливо видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют ее там», — рассказали в ведомстве.

Как подчеркнули в ГПК, данный инцидент является «преднамеренным оставлением человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи».

Иностранке была оказана первая медицинская помощь, она в тяжелом состоянии доставлена в Поставскую центральную больницу. При этом в Литве с женщиной также находились трое детей, их также доставили в медучреждение для осмотра, добавили в ГПК.

Ранее, 8 августа, в белорусском ведомстве заявили, что литовские пограничники не оказывают медицинскую помощь беженцам, которые в ней остро нуждаются. Подчеркивалось, что одной из женщин-беженок стало плохо на границе, она потеряла сознание. Белорусские пограничники вызвали ей скорую помощь.

В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией, для того чтобы сдержать процессы миграции. Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику.