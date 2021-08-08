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Белоруссия обвинила Литву в отказе предоставить медпомощь беженцам

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Литовские пограничники не оказывают медицинскую помощь беженцам, которые в ней остро нуждаются. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщила пресс-служба государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

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Утверждается, что одной из женщин-беженок стало плохо на границе, она потеряла сознание. Белорусские пограничники вызвали ей скорую помощь.

«Иностранка доставлена в Ошмянскую больницу для проведения медицинского осмотра», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Утром 8 августа на погранпосту «Клевиц» белорусская сторона обнаружила группу из девяти мигрантов, которых литовские пограничники пытались насильно выдворить из страны.

«Пограничной службой Беларуси нарушение границы не допущено», — заключили в ГПК.

Ранее в этот день в Литве заявили, что 7 августа несколько отдельных выстрелов прозвучали на приграничной территории Белоруссии. В ночь на воскресенье там также было зафиксировано несколько сигнальных ракет.

Со своей стороны в государственном пограничном комитете Белоруссии заявили о проведении рядом с границей с Литвой плановых учений, о которых сообщалось еще 3 августа.

В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией, для того чтобы сдержать процессы миграции. Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику.

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