Погранохрана Литвы заявила о стрельбе на границе с Белоруссией

Несколько отдельных выстрелов прозвучали на территории Белоруссии, граничащей с Литвой. Об этом заявила Погранохрана Литвы, сообщает 8 августа агентство Delfi.

По данным литовских пограничников, в ночь на воскресенье было зафиксировано несколько сигнальных ракет.

«Литовским пограничникам не пришлось применять служебное оружие, специальные средства или акты физического принуждения», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, с полуночи субботы до воскресенья литовские пограничники вернули в Белоруссию почти 80 нелегалов.



Со своей стороны в Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили о проведении рядом с границей с Литвой плановых учений.

Там напомнили, что еще 3 августа сообщалось, что белорусские пограничники до 12 августа проводят комплексные оперативно-тактические учения на границе с Литвой и Польшей.

«Могу только сказать, что у нас проходят плановые учения. О них мы информировали», — приводит «РИА Новости» сообщение белорусской стороны.

Накануне Ирак сообщил о приостановке всех пассажирских авиарейсов в Белоруссию на неопределенный срок 7 августа. Мера не касается рейсов из Белоруссии в Ирак — они продолжатся. Авиакомпания «Иракские авиалинии» уточнила, что приостанавливает полеты в Минск на неделю. МИД Литвы приветствовал решение властей Ирака приостановить пассажирские авиарейсы в Белоруссию из-за миграционного кризиса.

В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать процессы миграции. Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику.