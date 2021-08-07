Прямой эфир
Спорт
Российские синхронистки в шестой раз победили в групповых соревнованиях на ОИ
Общество
Депутат предложил увеличить рабочую неделю в России
Спорт
Дина Аверина заявила о несправедливом судействе после проигрыша на ОИ
Мир
Стало известно о планах Трампа избираться на пост президента США в 2024 году
Общество
Певица МакSим полностью пришла в себя
Мир
Литва заплатит по €300 мигрантам за согласие вернуться на родину
Спорт
Сборная США по баскетболу в четвертый раз подряд взяла золото Игр
Общество
В Якутии началась эвакуация жителей одного из сел из-за пожара
Мир
Экс-боец ММА Фэирлэмб признал вину по делу о штурме Капитолия

Ирак приостановит все пассажирские рейсы в Белоруссию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ирак приостанавливает все пассажирские авиарейсы в Белоруссию на неопределенный срок. Об этом 7 августа сообщило на своей странице в социальной сети Facebook управление гражданской авиации Ирака.

Переходя границы: ЕС не исключает санкции против Минска из-за нелегалов
Как разворачивается белорусско-литовский миграционный кризис

«Следуя постановлениям правительства, Управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск (Беларусь) «Иракских авиалиний» и всех других национальных перевозчиков», — отмечается в сообщении.

При этом мера не касается рейсов из Белоруссии в Ирак - они продолжатся. Авиакомпания «Иракские авиалинии» уточнила, что приостанавливает полеты в Минск на неделю.

Решение объявлено на фоне роста числа нелегальных мигрантов из Ирака, пытающихся попасть через белорусскую границу в Литву.

Как в этот же день на своей странице в Twitter написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, он приветствует приостановку авиарейсов из Ирака в Белоруссию.

«Обсудил сегодня с министром иностранных дел Ирака Хусейном ситуацию на границе Литвы с Беларусью в ЕС», — отметил он.

В интересах ЕС и Ирака предотвращение превращения мигрантов в инструменты политики и защита людей от злоупотреблений со стороны криминальных структур, заключил глава европейской дипломатии.

Ранее в этот день власти Литвы заявили о готовности выплатить нелегальным мигрантам по €300 в случае их согласия покинуть страну и вернуться на родину.

В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать процессы миграции.

Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику. Он заявил, что в самой Литве существуют преступные группировки, которые причастны к нелегальной миграции.

5 августа Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы, так что «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021