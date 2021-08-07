Ирак приостановит все пассажирские рейсы в Белоруссию

Ирак приостанавливает все пассажирские авиарейсы в Белоруссию на неопределенный срок. Об этом 7 августа сообщило на своей странице в социальной сети Facebook управление гражданской авиации Ирака.

«Следуя постановлениям правительства, Управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск (Беларусь) «Иракских авиалиний» и всех других национальных перевозчиков», — отмечается в сообщении.

При этом мера не касается рейсов из Белоруссии в Ирак - они продолжатся. Авиакомпания «Иракские авиалинии» уточнила, что приостанавливает полеты в Минск на неделю.

Решение объявлено на фоне роста числа нелегальных мигрантов из Ирака, пытающихся попасть через белорусскую границу в Литву.

Как в этот же день на своей странице в Twitter написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, он приветствует приостановку авиарейсов из Ирака в Белоруссию.

«Обсудил сегодня с министром иностранных дел Ирака Хусейном ситуацию на границе Литвы с Беларусью в ЕС», — отметил он.

В интересах ЕС и Ирака предотвращение превращения мигрантов в инструменты политики и защита людей от злоупотреблений со стороны криминальных структур, заключил глава европейской дипломатии.

Ранее в этот день власти Литвы заявили о готовности выплатить нелегальным мигрантам по €300 в случае их согласия покинуть страну и вернуться на родину.

В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать процессы миграции.

Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику. Он заявил, что в самой Литве существуют преступные группировки, которые причастны к нелегальной миграции.

5 августа Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы, так что «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна».