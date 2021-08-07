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Литва заплатит по €300 мигрантам за согласие вернуться на родину

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Власти Литвы готовы выплатить нелегальным мигрантам по €300 в случае их согласия покинуть страну и вернуться на родину. Об этом 7 августа заявила директор департамента миграции при МВД республики Эвелина Гудзинскайте.

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В эфире радио LRT она сообщила, что сумма будет выплачена в аэропорту перед посадкой на рейс. При этом получить выплату можно будет только один раз — в случае повторного приезда в Литву претендовать на пособие мигрант не сможет, подчеркнула Гудзинскайте.

В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать процессы миграции.

Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику. Он заявил, что в самой Литве существуют преступные группировки, которые причастны к нелегальной миграции.

5 августа Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы, так что «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна».

По мнению главы комиссии белорусского парламента по международным делам Андрея Савиных, Литва пытается выставить себя жертвой воображаемой агрессии, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза. По его словам, миграционный кризис в Европе на самом деле начался минимум пять лет назад.

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