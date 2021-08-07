Литва приветствовала решение Ирака приостановить авиарейсы в Белоруссию

МИД Литвы приветствовал решение властей Ирака приостановить пассажирские авиарейсы в Белоруссию. Об этом говорится в сообщении на странице главы ведомства Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.

«Только работая вместе, мы сможем ликвидировать сети, занимающиеся контрабандой людей в ЕС», — написал он.

По словам главы литовской дипломатии, решения о приостановке полетов в Белоруссию он ожидает и от других авиаперевозчиков.

Также он призвал Багдад к дальнейшим совместным действиям по борьбе с нелегальной миграцией.

В этот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал приостановку авиарейсов из Ирака в Белоруссию. В интересах ЕС и Ирака предотвращение превращения мигрантов в инструменты политики, добавил он.

Ирак сообщил о приостановке всех пассажирских авиарейсов в Белоруссию на неопределенный срок 7 августа. Мера не касается рейсов из Белоруссии в Ирак — они продолжатся. Авиакомпания «Иракские авиалинии» уточнила, что приостанавливает полеты в Минск на неделю.

В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать процессы миграции.

Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику. Он заявил, что в самой Литве существуют преступные группировки, которые причастны к нелегальной миграции.

5 августа Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы, так что «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна».