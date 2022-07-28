В ООН подтвердили факты насилия над мигрантами со стороны пограничников Польши

Насильственные действия в отношении мигрантов были совершены по обе стороны польско-белорусской границы. Об этом заявил 28 июля спецдокладчик Организации Объединенных Наций (ООН) о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес.

«Использование водометов (польскими пограничниками. — Ред.) не является ни пропорциональным, ни эффективным в этих условиях», — отметил он на пресс-конференции по итогам его визитов в Польшу и в Белоруссию.

Моралес добавил, что белорусские пограничники не предпринимали никаких действий, чтобы помешать группе из более двух тыс. мигрантов пересечь границу с Польшей. По данным ООН, не менее 20 мигрантов погибли в лесу на границе Польши и Белоруссии. Также спецдокладчик указал на непричастность России к кризису на границе Белоруссии.

«Я не получил никакой информации о возможном участии России в миграционном кризисе на белорусско-польской границе во время моего визита», — указал Моралес.

В начале ноября прошлого года несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе, разбив там лагерь. Они неоднократно пытались прорваться сквозь заграждения, чтобы попасть в ЕС, но их попытки жестко пресекали польские силовики. В миграционном кризисе европейские страны винили белорусскую сторону, а она в свою очередь отвергала причастность к усилению потока беженцев.

Так, 16 ноября государственный пограничный комитет Белоруссии зафиксировал применение силовиками Польши спецсредств против ближневосточных мигрантов, находящихся на белорусский территории. В ведомстве указали, что белорусские пограничники не могли вмешиваться в инцидент с мигрантами, которые пытались штурмовать границу с Польшей, так как забор, который хотели демонтировать беженцы, фактически находится на польской территории.