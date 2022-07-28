Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Мир
Песков призвал не доверять данным NYT о потерях России на Украине
Политика
Путин обсудил с Совбезом работу «Роскосмоса»
Мир
ВС России уничтожили до 70 человек личного состава ВСУ в районе Артемовска
Мир
Канцлер Австрии назвал невозможным эмбарго Евросоюза на российский газ
Экономика
Правительство России выделит более 40 млрд рублей на ипотечные программы
Армия
Путин подписал указ о назначении Горемыкина начальником управления ВС РФ
Политика
В Госдуме назвали воровством заморозку недвижимости россиян в Черногории
Мир
Песков указал на отсутствие шансов у Борреля стать популярнее Лаврова
Политика
В ГД объяснили решение Каира расторгнуть контракты с Киевом по пшенице
Мир
Сенат США принял резолюцию с призывом признать РФ страной — спонсором терроризма
Мир
ВОЗ заявила о спаде волны COVID-19 в Европе и Африке
Сюжет:

В ООН подтвердили факты насилия над мигрантами со стороны пограничников Польши

0
Фото: ТАСС/Пограничный комитет Белоруссии
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Насильственные действия в отношении мигрантов были совершены по обе стороны польско-белорусской границы. Об этом заявил 28 июля спецдокладчик Организации Объединенных Наций (ООН) о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес.

Выход в простой: как изменился лагерь беженцев на границе Польши и РБ
Из леса у погранперехода «Брузги» мигрантов переместили в логистический центр

«Использование водометов (польскими пограничниками. — Ред.) не является ни пропорциональным, ни эффективным в этих условиях», — отметил он на пресс-конференции по итогам его визитов в Польшу и в Белоруссию.

Моралес добавил, что белорусские пограничники не предпринимали никаких действий, чтобы помешать группе из более двух тыс. мигрантов пересечь границу с Польшей. По данным ООН, не менее 20 мигрантов погибли в лесу на границе Польши и Белоруссии. Также спецдокладчик указал на непричастность России к кризису на границе Белоруссии.

«Я не получил никакой информации о возможном участии России в миграционном кризисе на белорусско-польской границе во время моего визита», — указал Моралес.

В начале ноября прошлого года несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе, разбив там лагерь. Они неоднократно пытались прорваться сквозь заграждения, чтобы попасть в ЕС, но их попытки жестко пресекали польские силовики. В миграционном кризисе европейские страны винили белорусскую сторону, а она в свою очередь отвергала причастность к усилению потока беженцев.

Так, 16 ноября государственный пограничный комитет Белоруссии зафиксировал применение силовиками Польши спецсредств против ближневосточных мигрантов, находящихся на белорусский территории. В ведомстве указали, что белорусские пограничники не могли вмешиваться в инцидент с мигрантами, которые пытались штурмовать границу с Польшей, так как забор, который хотели демонтировать беженцы, фактически находится на польской территории.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022