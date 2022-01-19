Пограничники Белоруссии сообщили о нарушении границы польскими военными

Польские военные дважды нарушили границу Белоруссии. Об этом сообщили в среду, 19 января, в белорусском Госпогранкомитете в Telegram.

Инцидент произошел накануне. Камеры видеонаблюдения в пункте пропуска «Козловичи» зафиксировали, как вооруженный военнослужащий прошел по территории Белоруссии 20 м, после чего вернулся.

«Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу», — добавили в Госпогранкомитете.

При этом в ведомстве обратили внимание на то, что «сопредельная сторона» была проинформирована о фактах подобного нарушения. По данным Госпогранкомитета, дальнейший двусторонний обмен информацией будет осуществляться в рамках переписки аппаратов пограничных уполномоченных.

В начале ноября 2021 года на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Многочисленная группа мигрантов с Ближнего Востока, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Они резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики. Тогда как 4 января 2022-го сообщалось, что пограничная служба Польши заключила три соглашения о строительстве заграждения на границе с Белоруссией. Отмечалось, что работы будут завершены в конце июня. Длина стены составит 186 км.

Позднее погранстража Польши уведомила, что 9 января 49 человек пытались незаконно пересечь границу Белоруссии, чтобы попасть на территорию Польши.

13 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ближневосточные мигранты в Белоруссии являются биологическим оружием. По его словам, вопрос суверенности каждой страны, а также неприкосновенность ее границ — это ключевая задача для каждого государства.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер в тот же день сообщил, что его беспокоит поведение Белоруссии. Он пояснил, что власти страны не только свыклись с транзитом мигрантов, но и поддерживают его. Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября 2021 года.