На Украине назвали мигрантов в Белоруссии биологическим оружием

Ближневосточные мигранты в Белоруссии являются биологическим оружием, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Ну, это не мигранты. Это своего рода «биологическое оружие». Когда берут людей, отправляют их с известными результатами, когда никто их в ЕС не собирался пропускать», — отметил он в интервью изданию «Украинская правда», опубликованном 13 января.

По словам Данилова, вопрос суверенности каждой страны, а также неприкосновенность ее границ — это ключевая задача для каждого государства.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября 2021 года. Многочисленная группа беженцев из Ближнего Востока, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. Минск отмечал, что именно из-за европейской политики тысячи беженцев покинули свои дома на родине.

4 января 2022-го сообщалось, что Пограничная служба Польши заключила три соглашения о строительстве заграждения на границе с Белоруссией. Отмечалось, что работы будут завершены в конце июня. Длина стены составит 186 км.

Позднее Погранстража Польши уведомила, что 9 января 49 человек пытались незаконно пересечь границу Белоруссии, чтобы попасть на территорию Польши.