Евробежная сила: ЕС выделит €6,4 млрд на борьбу с нелегальной миграцией

Более 2,5 тыс. человек погибли в море при попытке попасть в Европу в 2021 году. Об этом «Известиям» заявили в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), отметив, что мигранты из-за отсутствия безопасных путей рискуют жизнью и пользуются услугами контрабандистов. В Еврокомиссии (ЕК) «Известиям», в свою очередь, заявили, что занимаются устранением причин нелегальных потоков и борются с незаконным бизнесом. Кроме того, до 2027-го ЕК панирует выделить €6,4 млрд на эффективное управление границами . Однако, как рассказали «Известиям» правозащитники, опасные для жизни мигрантов ситуации создаются зачастую как раз из-за ограничительной политики ряда стран ЕС.

Осторожно, двери закрываются

Несмотря на холода и пандемию, мигранты продолжают плыть за мечтой в Европу по опасным маршрутам. Как заявили «Известиям» в УВКБ ООН, только с января по конец ноября 2021 года более 2,5 тыс. человек погибли или пропали без вести в водах, пытаясь добраться до заветного континента через Средиземное море и по маршруту, пролегающему вдоль северо-западного побережья Африки.

Последняя трагедия произошла накануне рождественских праздников. У берегов Греции в Эгейском море между 21 и 24 декабря в результате нескольких инцидентов погиб по меньшей мере 31 мигрант , еще десятки людей числятся пропавшими.

— Эти события являются болезненным напоминанием о том, что беженцы продолжают рисковать своей жизнью в надежде оказаться в Европе. В силу отсутствия безопасных путей эти люди вынуждены прибегать к помощи контрабандистов. Необходимы более решительные действия для пресечения незаконного ввоза людей. Один из способов — создание безопасных маршрутов , — заявила «Известиям» представительница греческого бюро УВКБ ООН Стелла Наноу.

Однако сейчас у мигрантов практически не осталось выбора. Как писал Forbes, из-за жесткой ограничительной политики ряда стран ЕС в последние годы количество перевозок по восточному маршруту (из Турции в Грецию) сократилось примерно на треть. Со II квартала 2020 года и до конца 2021-го более опасные маршруты стали популярнее.

Напомним, пожар в 2020 году на острове Лесбос (в крупнейшем в ЕС лагере для беженцев Мория), став символом кризиса миграционной политики, действительно заставил Грецию существенно ужесточить свой курс и усилить пограничную охрану. Из-за событий в Афганистане обеспокоенная новой угрозой Греция вовсе возвела летом 2021 года 40-километровую стену на границе с Турцией. В конце прошлого года Афины пообещали расширить систему наблюдения на границе, нацеленную на предотвращение въезда в страну нелегалов.

Отметим, когда в 2015 году в Европу прибыли тысячи беженцев, Афины в силу географии приняли на себя основной удар. Теперь уже экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель тогда заявляла: «Мы справимся!». Однако греческие власти неоднократно жаловались, что нагрузка на страны объединения непропорциональна . В 2015 году ЕС попытался реформировать Дублинскую систему, в соответствии с которой мигрант обязан зарегистрироваться в первой стране въезда и там же ждать решения о предоставлении убежища. Однако многие члены союза инициативу не поддержали. В итоге прибывающие в Грецию так и продолжают ждать решения местных властей о предоставлении им убежища, запертые годами в лагерях.

— Многие беженцы, с которыми мы общаемся, уже долго находятся в Греции в ожидании, когда их прошение об убежище будет рассмотрено. Когда им отказывают, мигранты пытаются найти новые способы попасть в страны ЕС, где им могут предоставить защиту. Однако после того как они попадают из Греции, например, в Сербию или Боснию и Герцеговину, их вновь ждут годы заточения в пределах этих стран , — заявили «Известиям» в независимой организации по помощи беженцам No Name Kitchen.

По словам одного из представителей организации, некоторые люди предпочитают лагерям для беженцев заброшенные дома, поскольку условия там лучше.

— К нам часто также обращаются люди, которые получили травмы при попытке пересечь границы ЕС . В большинстве случаев они рассказывают, что пытались просить убежище в стране ЕС, но их отталкивали и применяли насилие, — добавил представитель No Name Kitchen.

Европейская солидарность

Как заявила «Известиям» представительница УВКБ ООН Стелла Наноу, складывающуюся сегодня ситуацию нельзя назвать новой миграционной волной. По ее словам, количество прибывающих беженцев в Европу остается управляемым . «Эти ситуации необходимо решать с помощью разделения ответственности, в духе солидарности и уважения к человеческой жизни», — отметила она.

— Следует подчеркнуть, что, несмотря на распространенное мнение, подавляющее большинство беженцев размещается не в развитых странах объединения, а в нестабильных и бедных, — добавила чиновник.

По ее словам, важно обеспечить политическую и финансовую поддержку государств и регионов, где проживает наибольшее количество вынужденных переселенцев, и устранить коренные причины нелегальной миграции и вынужденного перемещения .

Как заявили «Известиям» в ЕК, Евросоюз активно занимается устранением главных причин нелегальной миграции и борется с бизнесом контрабандистов, которые подвергают опасности мигрантов .

— Мы сожалеем о каждой жизни, потерянной в море. Мы продолжим нашу работу по борьбе с опасными маршрутами. В рамках «Нового пакта о миграции и убежище» ЕК планирует развивать также партнерские отношения со странами, не входящими в ЕС, помогает решать общие проблемы, включая незаконный ввоз мигрантов, а также продвигает возможности легальной миграции и эффективной интеграции беженцев, — заявили «Известиям» в пресс-службе ЕК.

Справка «Известий» Напомним, процесс реформирования миграционного законодательства в ЕС был запущен год назад — в сентябре 2020 года Евросоюз представил «Новый пакт о миграции и убежище». В соответствии с ним страны, которые принимают мигрантов по европейской квоте, либо получают деньги из общего бюджета на их содержание, либо за свой счет отправляют их обратно. Пока механизм в действие не вступил, межведомственные переговоры продолжаются.

Дискуссии о необходимости серьезно ужесточить миграционное законодательство в ряде стран ЕС не утихают. Так, 10 января министр миграции и убежища Греции Нотис Митарахи встретился в Париже с министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном. «У Греции есть две конкретные цели, — сказал Митарахи после окончания переговоров. — Во-первых, мы хотим действий, которые ограничат потоки в ЕС, а во-вторых, сильной солидарности, которая поддержит первые принимающие страны».

В декабре Афины сообщали, что в 2022 году намерены вновь подать запрос в ЕС на выделение средств для расширения стены на границе с Турцией , чтобы остановить поток нелегалов.

Впрочем, как заявили «Известиям» в ЕК, миссия ЕС состоит в том, чтобы построить Европу на основе свободы, демократии, равенства и верховенства закона, поэтому они никогда не будут финансировать строительство подобных стен или заборов. Об этом ранее говорила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

— Мы решили направить нашу финансовую поддержку не на инфраструктуру, а на комплексные решения по управлению границами. В период с 2014 по 2020 год государствам — членам ЕС было выделено €2,8 млрд на долгосрочные проекты в этой области, а также на экстренную помощь странам, столкнувшимися с кризисом. В грядущий период финансирования — с 2021 по 2027 год — ЕК выделит еще €6,4 млрд на эффективные инициативы , — рассказали «Известиям» в европейском ведомстве.

В ЕК отметили: новые информационные системы помогут выявлять мошенничество при оформлении документов, что снизит риски нелегальной миграции. К 2023 году эти системы должны стать полностью «совместимыми», то есть предоставлять пограничникам стран ЕС по запросу всю необходимую информацию.