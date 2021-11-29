Канал конфронтации: о чем спорят Британия и Франция в Ла-Манше

Бельгия и Франция обсуждают с агентством ЕС Frontex дополнительные меры по контролю за нелегальной миграцией через Ла-Манш . Об этом «Известиям» рассказали в организации. Поводом стала трагедия, случившаяся в проливе 24 ноября, когда в попытке добраться в Великобританию затонула лодка с мигрантами и погиб 31 человек. Это спровоцировало дискуссии между Лондоном и Парижем о том, кто виноват. Стороны говорят, что будут решать миграционную проблему вместе, но пока им это не удается. Как рассказал собеседник «Известий» в Вестминстере, ничего нового в нынешних спорах нет — «они коренятся глубоко в истории и, как это было раньше, со временем успокоятся».

Усилий французов не достаточно

24 ноября в водах Ла-Манша неподалеку от Франции затонула лодка с мигрантами, которые пытались попасть через пролив в Великобританию. Из 34 человек, что были на борту, погибли по меньшей мере 31, двое находятся в отделении интенсивной терапии. Международная организация по миграции (МОМ) назвала эту трагедию самой крупной единоразовой потерей с 2014 года, когда МОМ начала наблюдать за потоками через Ла-Манш .

Ситуация осложнила и без того непростые отношения Лондона с Парижем . В телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что трагедия с мигрантами — их «общая ответственность». Борис Джонсон, в свою очередь, призвал организовать совместное патрулирование побережья пролива, отметив, что усилий одних французских властей «не достаточно» .

Канал конфронтации Фото: Global Look Press/I-Images/Keystone Press Agency

В Лондоне подчеркивают: для борьбы с «контрабандой мигрантов» Соединенное Королевство предоставило французским властям значительное финансирование с тем, чтобы они лучше охраняли свои прибрежные территории. Борис Джонсон, в частности, говорил о £54 млн.

— Недавняя критика со стороны Лондона была направлена даже не на Париж, но на систему открытых границ ЕС (Шенген), которая упрощает свободное передвижение внутри Союза. Очевидно, что многие пользуются маршрутами, которые миграционные контрабандисты проложили через Германию и Бельгию . Недавняя трагедия объясняет, почему британская береговая охрана и Служба спасательных шлюпок, перехватывая лодки в Ла-Манше, предпочитают их спасти, доставив на побережье, нежели пытаться вернуть обратно в Европу, — сказал собеседник «Известий» в Вестминстере.

Как сообщили на Даунинг-стрит, к общему знаменателю Борис Джонсон и Эммануэль Макрон все-таки пришли — они договорились «наращивать совместные усилия по предотвращению этих смертельных пересечений» канала и бороться с «бандами, которые ответственны» за нелегальную миграцию; для этого Великобритания и Франция условились тесно работать с Бельгией и Нидерландами, которые находятся неподалеку от Ла-Манша.

— Британия называет ситуацию кризисом, но это громко сказано. По сравнению с кризисом 2015 года, когда через Грецию в Европу прибыл 1 млн мигрантов, 25 тыс. — это очень мало , — отметил в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник Института миграционных и межкультурных исследований при Оснабрюкском университете, эксперт клуба «Валдай» Франк Дювелл. — Британия также принимает гораздо меньше беженцев, чем Франция и Германия (30 тыс. по сравнению с 90 тыс. и 120 тыс. соответственно) . Поэтому обвинения в адрес ЕС и Франции несправедливы.

По мнению эксперта, совместное патрулирование проблему не решит — контрабандисты перенацелятся на те же Бельгию и Нидерланды . Поэтому Королевству следует принимать свою долю беженцев, создать законные каналы миграции для членов семей тех, кто уже находится в стране, вернуться к Дублинской конвенции (этот документ ЕС определяет, какая страна рассматривает ходатайство об убежище; после Brexit Лондон в нем не участвует) и работать с европейскими механизмами по переселению мигрантов, подытожил Франк Дювелл.

Ссора из-за письма

Эммануэль Макрон также предложил созвать экстренное заседание европейских министров и увеличить финансирование Frontex (Агентство Евросоюза по безопасности внешних границ).

Зачем нужны дополнительные вложения во Frontex, непонятно — как сообщили «Известиям» в агентстве, Ла-Манш оно не патрулирует. Сейчас обсуждается, какую роль организация может сыграть в борьбе с миграцией на этом маршруте.

— Мы глубоко опечалены этой трагедией. В очередной раз преступные банды, поставив прибыль превыше жизней, посадили отчаявшихся людей на непригодную для плавания лодку и отправили ее в море, — сказали «Известиям» в агентстве. — Сейчас Frontex в проливе не присутствует, но мы обсуждаем с французскими и бельгийскими властями, как агентство может помочь в том, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем .

Как сообщили «Известиям» в бельгийском Офисе по вопросам миграции и предоставлению убежища, Париж и Брюссель хотели бы, чтобы «сотрудники Frontex помогали полицейским защищать границы, засекая лодки и останавливая их от выхода в море» . «При этом Великобритании также следует работать с теми факторами притяжения, из-за которых люди осмеливаются пересекать канал. Все стороны должны действовать сообща», — подчеркнули в ведомстве.

Встреча министров ЕС прошла 28 ноября во французском городке Кале у пролива Па-де-Кале, но без главы британского МВД Прити Пател. Ее приглашение отозвали после того, как накануне переговоров Борис Джонсон опубликовал в Twitter письмо к Эммануэлю Макрону с предложением, в том числе, вернуть во Францию нелегалов, что прибыли в Британию через Ла-Манш . Как заявил своей британской коллеге глава французского МВД Жеральд Дарманен, «письмо вызывает разочарование, а факт его обнародования — еще хуже самого письма».

К «рыбной войне»

Миграционное обострение разворачивается на фоне «рыбной войны», которая началась между странами ЕС (в первую очередь, Францией) и Великобританией после Brexit . Все упирается в спорную договоренность по режиму рыболовства, который установился после выхода Королевства из Евросоюза.

Стороны решили, что европейские суда смогут рыбачить в водах Джерси (остров в проливе Ла-Манш, который принадлежит британской короне) в течение следующих пяти с половиной лет. Для этого им надо получить специальную лицензию, доказав, что они занимались рыболовством в британских водах еще до Brexit . Но Евросоюз не устраивает количество разрешений, которое выдает Лондон, и считает, что экономике его членов этим наносится «значительный ущерб».

Противостояние с Францией длится с весны. За это время Париж пригрозил отрезать Джерси от подачи туда электроэнергии (это 95% островного электричества), а французские моряки блокировали порт и столицу острова Сент-Хелиер . В конце ноября они устроили демарш возле французских портов Кале и Сен-Мало, требуя «вернуть их лицензии».

— Правда в том, что Великобритания выдала разрешения 98% моряков, которые их запросили; остальные 2% не смогли доказать, что рыбачили в британских водах до Brexit , — отмечает собеседник «Известий» в Вестминстере. — И хотя рыболовство — это лишь малая часть британской и французской экономик, ситуации придается большое политическое значение. Некоторые в Соединенном Королевстве считают, что президент Макрон использует ее в контексте будущих президентских выборов.

Переговоры на этот счет продолжаются. Как рассказали «Известиям» в Совете ЕС, отстаивание прав европейских моряков на рыболовство в этих водах — приоритет Евросоюза . «ЕС по-прежнему вовлечен в решение этого вопроса», — подчеркнули в совете.

— Отношения Британии и Франции едва ли могут быть хуже, даже несмотря на то, что у этих стран множество общих интересов — прежде всего, урегулирование миграционного кризиса и проблемы безопасности НАТО . Существует множество спорных моментов, — сказал «Известиям» профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери, эксперт клуба «Валдай» Ричард Саква. — Продолжающийся спор по поводу квот на вылов рыбы грозит вновь перерасти в блокаду французских портов, торгующих с Великобританией. Во Франции также сохраняется недовольство сделкой по подводным лодкам AUKUS, из-за которой многомиллиардный контракт Парижа с Канберрой был бесцеремонно отброшен в пользу создания англосаксонского альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.