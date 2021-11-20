Запретный плот: борьба с нелегалами по-французски и неуместные танцы маори

Чем португальцы вызвали зависть миллионов работяг по всему миру, кому в Новой Зеландии хотят отказать в праве на ритуальный танец маори и какую лепту крупнейший магазин спорттоваров внес в сокращение нелегальной миграции. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Не звони сюда больше

На этой неделе Португалия одобрила закон, запрещающий работодателям беспокоить своих подчиненных звонками, сообщениями и мейлами в нерабочие часы, кроме случаев форс-мажора . «Сотрудники должны быть больше чем просто рабочая сила, они должны быть людьми де-факто, а не просто де-юре», — пояснила мотивацию нового постановления парламентский лидер Португальской социалистической партии, стоявшей за этой инициативой, Ана Катарина Мендеш.

Примечательно и то, что на фоне всё большего распространения удаленного способа работы власти также запретили компаниям каким-либо образом контролировать тех, кто работает дома . Родители детей в возрасте до восьми лет получили полное право выполнять свои служебные обязанности в стенах родного дома без получения согласия начальства — правда, при условии, что их работа совместима с удаленной занятостью. Дома при желании могут оставаться и любые другие категории сотрудников, и, если компания захочет запретить кому-то удаленку, ей придется давать письменные обоснования отказа.

На этом аттракцион невиданной щедрости социалистов в отношении простых португальцев не закончился. Закон, который вступит в силу в ближайшие недели, обязывает работодателей еще и покрывать дополнительные расходы , которые удаленные работники несут на дому, за связь, энергоснабжение и обслуживание оборудования, а также любые обновления для интернет-соединений, необходимые для работы.

Новости из Португалии, разумеется, вызвали массу завистливых откликов у пользователей соцсетей во многих других странах. Хотя, как признало большинство, в их государствах такое вряд ли прокатит. «Не думайте, что это сработает в Индии. Здесь вы просто получите больше работы, даже если начальство вам не звонит», — написал в Twitter, в частности, один из граждан республики.

Запретный плот Фото: Getty Images/Hagen Hopkins

И не танцевать!

Новая Зеландия довольно долго раскачивалась с вакцинацией населения против коронавируса, но, как известно, кто медленно запрягает, тот быстро едет. К настоящему моменту в стране полностью привит 81% населения, еще 90% получили минимум одну дозу спасительной вакцины.

Тем не менее среди новозеландцев осталось немалое число противников прививок. На днях несколько тысяч антиваксеров собрались у здания парламента, чтобы выразить протест по поводу вакцинации, которая, по их мнению, представляет собой форму «современной колонизации». А после бурного выражения своего недовольства участники дружно исполнили танец хака — ритуальный танец коренного народа маори .

Это возмутило лидеров племени. На этой неделе Нгати Тоа, которому принадлежат юридические права на этот танец в качестве культурного наследия маори, выступило с осуждением его использования для пропаганды отказа от вакцинации от COVID-19 и потребовало запретить его исполнение на акциях протеста . Как подчеркнули вожди племени, из-за пандемии народ маори и так лишился многих пожилых представителей, чтобы терять еще и новых членов из-за прессинга противников иммунизации. На сегодня маори составляют порядка 15% всего населения Новой Зеландии.

Запретный плот Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Stuart Brock

Гуманный продавец

Все последние недели перебранки по поводу нелегальных мигрантов шли не только на востоке Евросоюза у границ с Белорусией, но и на западных рубежах ЕС — между Францией и покинувшей объединение Великобританией . Лондон выделил Парижу десятки миллионов евро, лишь бы французы сдерживали на своей территории тысячи незваных гостей, жаждущих перебраться на берега Туманного Альбиона. Но за 10 месяцев нынешнего года в Соединенное Королевство по соединяющему его с Францией каналу Ла-Манш добрались более 23 тыс. нелегалов, втрое больше, чем годом ранее.

На этой неделе премьер-министр Британии Борис Джонсон потребовал, чтобы французы начали наконец сдерживать поток мигрантов. В ответ глава МВД Жеральд Дарманин заявил, что британцы сами виноваты : если бы они изменили свое трудовое законодательство, то страна не была бы так привлекательна для мигрантов и они не рвались бы в прибрежные французские города, создавая проблемы французам.

А пока представители двух стран ругались, самое умное и гуманное решение принял магазин спортивного инвентаря Decathlon. С этой недели известная французская сеть отказалась от продажи лодок в прибрежных городах Кале и Булонь-Сюр-Мер, чтобы мигранты не пересекали на них Ла-Манш и, как подчеркнули в компании, не подвергали тем самым свою жизнь риску. При этом, впрочем, компания оставила в свободной продаже спасательные жилеты и другое снаряжение для водных видов спорта.

Запретный плот Фото: REUTERS/Parks Australia

Алеет Восток

На австралийском острове Рождества началась сезонная миграция крабов, вследствие которой улицы местных городов в буквальном смысле покраснели . Ежегодно с первыми осадками на острове многомиллионная популяция ярко-алых крабов начинает свое движение из джунглей к берегам Индийского океана, чтобы там продолжить свой род. Миграция ракообразных считается одним из самых ярких природных явлений не только в этих краях, но и в мире.

Однако она создает ее жителям (пусть их здесь и всего порядка 2 тыс.) и определенные логистические сложности. Миграция красных крабов, также известных в качестве крабов–разбойников, или кокосовых крабов, занимает не одну неделю, и, чтобы облегчить им жизнь, местные жители строят ракообразным на время специальные мостики и переходы, а также устанавливают временные барьеры вдоль обочин дорог или полностью перекрывают движение по ним . И порой подготовка людей к эпическому событию занимает куда больше времени, чем миграция крабов.

Хорошо еще, что обратно в джунгли после спаривания крабы возвращаются не всей толпой . Это связано с тем, что первыми в путь домой отправляются только самцы, тогда как самки остаются на берегу океана еще пару недель, чтобы отложить яйца. А их дети покидают побережье и вовсе месяц-два спустя после своего появления на свет, которое, к слову, происходит исключительно перед рассветом во время отступающего прилива в последнюю четверть Луны.

Запретный плот Прыгунья Чжан Цзяци и футболист Килиан Мбаппе Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Мбаппе-папа

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и китайская олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Чжан Цзяци стали на этой неделе крестными родителями двух малышей панд . Необычное мероприятие, проходившее в зоопарке Боваль в городе Сен-Эньян, было затеяно ради большей осведомленности публики о судьбе панд — редкого вида животных, коих в мире осталось не более 2 тыс.