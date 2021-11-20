Запретный плот: борьба с нелегалами по-французски и неуместные танцы маори
Чем португальцы вызвали зависть миллионов работяг по всему миру, кому в Новой Зеландии хотят отказать в праве на ритуальный танец маори и какую лепту крупнейший магазин спорттоваров внес в сокращение нелегальной миграции. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».
Не звони сюда больше
На этой неделе Португалия одобрила закон, запрещающий работодателям беспокоить своих подчиненных звонками, сообщениями и мейлами в нерабочие часы, кроме случаев форс-мажора. «Сотрудники должны быть больше чем просто рабочая сила, они должны быть людьми де-факто, а не просто де-юре», — пояснила мотивацию нового постановления парламентский лидер Португальской социалистической партии, стоявшей за этой инициативой, Ана Катарина Мендеш.
Примечательно и то, что на фоне всё большего распространения удаленного способа работы власти также запретили компаниям каким-либо образом контролировать тех, кто работает дома. Родители детей в возрасте до восьми лет получили полное право выполнять свои служебные обязанности в стенах родного дома без получения согласия начальства — правда, при условии, что их работа совместима с удаленной занятостью. Дома при желании могут оставаться и любые другие категории сотрудников, и, если компания захочет запретить кому-то удаленку, ей придется давать письменные обоснования отказа.
На этом аттракцион невиданной щедрости социалистов в отношении простых португальцев не закончился. Закон, который вступит в силу в ближайшие недели, обязывает работодателей еще и покрывать дополнительные расходы, которые удаленные работники несут на дому, за связь, энергоснабжение и обслуживание оборудования, а также любые обновления для интернет-соединений, необходимые для работы.
Новости из Португалии, разумеется, вызвали массу завистливых откликов у пользователей соцсетей во многих других странах. Хотя, как признало большинство, в их государствах такое вряд ли прокатит. «Не думайте, что это сработает в Индии. Здесь вы просто получите больше работы, даже если начальство вам не звонит», — написал в Twitter, в частности, один из граждан республики.
И не танцевать!
Новая Зеландия довольно долго раскачивалась с вакцинацией населения против коронавируса, но, как известно, кто медленно запрягает, тот быстро едет. К настоящему моменту в стране полностью привит 81% населения, еще 90% получили минимум одну дозу спасительной вакцины.
Тем не менее среди новозеландцев осталось немалое число противников прививок. На днях несколько тысяч антиваксеров собрались у здания парламента, чтобы выразить протест по поводу вакцинации, которая, по их мнению, представляет собой форму «современной колонизации». А после бурного выражения своего недовольства участники дружно исполнили танец хака — ритуальный танец коренного народа маори.
Это возмутило лидеров племени. На этой неделе Нгати Тоа, которому принадлежат юридические права на этот танец в качестве культурного наследия маори, выступило с осуждением его использования для пропаганды отказа от вакцинации от COVID-19 и потребовало запретить его исполнение на акциях протеста. Как подчеркнули вожди племени, из-за пандемии народ маори и так лишился многих пожилых представителей, чтобы терять еще и новых членов из-за прессинга противников иммунизации. На сегодня маори составляют порядка 15% всего населения Новой Зеландии.
Гуманный продавец
Все последние недели перебранки по поводу нелегальных мигрантов шли не только на востоке Евросоюза у границ с Белорусией, но и на западных рубежах ЕС — между Францией и покинувшей объединение Великобританией. Лондон выделил Парижу десятки миллионов евро, лишь бы французы сдерживали на своей территории тысячи незваных гостей, жаждущих перебраться на берега Туманного Альбиона. Но за 10 месяцев нынешнего года в Соединенное Королевство по соединяющему его с Францией каналу Ла-Манш добрались более 23 тыс. нелегалов, втрое больше, чем годом ранее.
На этой неделе премьер-министр Британии Борис Джонсон потребовал, чтобы французы начали наконец сдерживать поток мигрантов. В ответ глава МВД Жеральд Дарманин заявил, что британцы сами виноваты: если бы они изменили свое трудовое законодательство, то страна не была бы так привлекательна для мигрантов и они не рвались бы в прибрежные французские города, создавая проблемы французам.
А пока представители двух стран ругались, самое умное и гуманное решение принял магазин спортивного инвентаря Decathlon. С этой недели известная французская сеть отказалась от продажи лодок в прибрежных городах Кале и Булонь-Сюр-Мер, чтобы мигранты не пересекали на них Ла-Манш и, как подчеркнули в компании, не подвергали тем самым свою жизнь риску. При этом, впрочем, компания оставила в свободной продаже спасательные жилеты и другое снаряжение для водных видов спорта.
Алеет Восток
На австралийском острове Рождества началась сезонная миграция крабов, вследствие которой улицы местных городов в буквальном смысле покраснели. Ежегодно с первыми осадками на острове многомиллионная популяция ярко-алых крабов начинает свое движение из джунглей к берегам Индийского океана, чтобы там продолжить свой род. Миграция ракообразных считается одним из самых ярких природных явлений не только в этих краях, но и в мире.
Однако она создает ее жителям (пусть их здесь и всего порядка 2 тыс.) и определенные логистические сложности. Миграция красных крабов, также известных в качестве крабов–разбойников, или кокосовых крабов, занимает не одну неделю, и, чтобы облегчить им жизнь, местные жители строят ракообразным на время специальные мостики и переходы, а также устанавливают временные барьеры вдоль обочин дорог или полностью перекрывают движение по ним. И порой подготовка людей к эпическому событию занимает куда больше времени, чем миграция крабов.
Хорошо еще, что обратно в джунгли после спаривания крабы возвращаются не всей толпой. Это связано с тем, что первыми в путь домой отправляются только самцы, тогда как самки остаются на берегу океана еще пару недель, чтобы отложить яйца. А их дети покидают побережье и вовсе месяц-два спустя после своего появления на свет, которое, к слову, происходит исключительно перед рассветом во время отступающего прилива в последнюю четверть Луны.
Прыгунья Чжан Цзяци и футболист Килиан Мбаппе
Мбаппе-папа
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и китайская олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Чжан Цзяци стали на этой неделе крестными родителями двух малышей панд. Необычное мероприятие, проходившее в зоопарке Боваль в городе Сен-Эньян, было затеяно ради большей осведомленности публики о судьбе панд — редкого вида животных, коих в мире осталось не более 2 тыс.
Панды-близняшки появились на свет в зоопарке 2 августа от двух бамбуковых медведей, отданных Китаем Франции в аренду около 10 лет назад. По традиции, имена всем рожденным в иностранных зоопарках пандам обычно выбирает первая леди КНР Пэн Лиюань. Но в этот раз она решила оказать эту честь французской публике. Как рассказала директор зоопарка Дельфина Делорд, в голосовании за имена панд (они обе девочки) приняли участие 122 тыс. французов. Только по итогам имена у малюток почему-то оказались стопроцентно китайскими — первая крестная «дочь» Мбаппе получила имя Юандуду, а вторую нарекли Хуанлили.