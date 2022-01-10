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В Польше заявили о новой попытке штурма границы мигрантами

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В воскресенье, 9 января, 49 человек пытались незаконно пересечь границу Белоруссии, чтобы попасть на территорию Польши. В сторону польских пограничников бросали камни и бревна. Об этом 10 января сообщила Погранстража в Twitter.

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В результате атаки, как уточнили в Польше, одна из сотрудниц получила травмы, ее госпитализировали.

«Иностранцы и сотрудники белорусских служб бросали в сторону польских патрулей не только камни, но и шумовые петарды. Сотрудница Пограничной стражи получила травму головы, она находится в больнице», — говорится в опубликованном сообщении.

4 января сообщалось, что Пограничная служба Польши заключила три соглашения о строительстве заграждения на границе с Белоруссией. Строительство будет завершено в конце июня 2022 года, отметил он. Длина стены составит 186 км.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и сопредельных с ней государств ЕС обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза (ЕС). Польские пограничники применяли водометы и светошумовые гранаты, сообщала белорусская сторона.

Вместе с тем к 19 ноября количество попыток прорыва польской границы со стороны беженцев уменьшилось, многие из них предпочли поселиться в логистическом центре «Брузги», который был создан белорусскими властями. В центре работает обмен валют и даже ведется вакцинация от COVID-19. Гуманитарную помощь беженцам оказывает белорусский Красный Крест.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. Минск категорически отвергает обвинения в причастности к миграционному кризису, отмечая, что именно из-за европейской политики тысячи беженцев покинули свои дома на родине.

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