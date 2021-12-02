США и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции»

США, Канада, Великобритания и Евросоюз призывают власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении государств, распространенном в четверг, 2 декабря.

«Мы вновь требуем, чтобы режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границы с ЕС. Те, кто в Белоруссии или иных третьих странах способствуют незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что это будет стоить им дорого», — приводит заявление пресс-служба канадского МИДа.

В этот же день ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе республики и Польши.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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