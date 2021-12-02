Лавров заявил о необходимости отказа от санкций в отношении Минска

Странам Запада необходимо отказаться от языка санкций и угроз в отношении Белоруссии. Об этом 2 декабря на встрече с британской коллегой Элизабет Трасс на полях заседания глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ в Стокгольме заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«При обсуждении положения на белорусско-польской границе Сергей Викторович Лавров подчеркнул непреложность отказа Запада от использования в отношениях с Минском языка санкций и угроз», — сообщили в МИД РФ.

Встреча Трасс и Лаврова, прошедшая в Стокгольме, стала второй для министров. Первая прошла в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН.

Ранее 2 декабря ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе республики и Польши.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Подчеркнув, что в защите суверенитета Белоруссии власти страны не остановятся, он напомнил, что через республику проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал–Европа», и пригрозил перекрыть подачу газа.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.